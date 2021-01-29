Замах на генерала СБУ Наумова: затриманий організатор Расюк назвав замовника – ЗМІ

23:09

Замовником вбивства керівника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова був перший заступник голови відомство Дмитро Нескоромний. Про це на суді розповів ще один фігурант цієї справи – полковник спецпідрозділу "Альфа" Андрій Расюк.