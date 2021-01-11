Не таємниця, що частина депутатів у сесійній залі – "посіпаки" олігархів. Вони підігрують Рінату Ахметову і Ігорю Коломойському, поки самі олігархи лишаються за кулісами.

Спершу вони провели своїх людей на виборах, ну і далі "докуповують додаткові кнопочки". Детальніше про український парламент та інтереси олігархів в ньому – у програмі "Наші гроші" на 24 каналі.

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Не дуже вигідна інвестиція

Олігархи вкладаються у депутатів, отримують вигідні закони, збивають невигідних чиновників і навіть атакують небезпечні для себе державні органи. Але новини про це губляться у насиченому інформпросторі.

Журналісти поспілкувалися з десятком джерел, проаналізували голосування і опитали низку депутатів і розповіли, хто у Верховній Раді підтримує Ахметова та Коломойського.

Впливові експертні центри

Олігархи мають впливові експертні центри та засоби масової інформації, так чи інакше впливаючи на всіх, не лише на депутатів. Вони не визнають це публічно, але, судячи з голосувань, у Коломойського є 2 групи у Верховній Раді, загалом це десь 70 нардепів:

одна група – "За майбутнє" і там 24 депутати. Серед них партнер і давній товариш Коломойського Ігор Палиця;

і там 24 депутати. Серед них партнер і давній товариш Коломойського Ігор Палиця; друга група Коломойського не така відверта. В неї немає окремої назви. Це просто лояльні до олігарха депутати у президентській фракції "Слуга народу". Судячи з голосувань, їх приблизно 45.

Депутати з обох груп Коломойського навіть відкрили депутатські приймальні в бізнес-центрі, поруч із олігархом. Там і "слуги народу", зокрема Олександр Дубінський, Олександр Куницький і Ольга Василевська-Смаглюк. Багато з них реєструють свої приймальні на декількох поверхах і зачасту 6 – 7 – 8 або навіть 9 офісів.



Ігор Палиця / Фото "Української правди"

І депутати з проколомойської групи "За майбутнє" теж там: Ігор Палиця, Тарас Батенко, Ірина Констанкевич. Дуже зручно: і олігарха від обшків депутатськими корочками можна захистити, і їздити за вказівками далеко не треба.

Депутати Ахметова

Наступного дня після виборів найбагатший олігарх України Рінат Ахметов мав аж 7 своїх депутатів. Це мало, бо ані ляшківці, ані оппоблок – традиційні консильєри Ахметова – як партії під купол не пройшли.

Але група Ахметова з часу виборів значно збільшилася: це і депутати від "Слуги народу", і деякі політичні старожили. Щойно Ахметівські рішення почали просувати депутати "Батьківщини", Тимошенко з'явилась на телеканалі олігарха.

За підрахунками журналістів, наразі Ахметов має з пів сотні стабільно своїх депутатів. Але в потрібне голосування ситуативно добирає ще стільки ж.

Найбільше ахметівців – у "Слузі народу"

Найбільше ахметівців – понад 30 депутатів – у президентській фракції "Слуга народу". Проахметівська група в "Слузі" навіть має свою назву. За прізвищем її тіньового куратора – "група Павлюка". Найімовірніше, про неї говорив президент на своїй великій пресконференції.

Хто буває в Ахметова

Офіс ахметівських депутатів знаходиться поряд із самим президентом. Розслідувачі з'ясували, що з офісу виходили "слуги народу" Марусяк і Соломчук. Їх бачили у справах щодо просування інтересів Ахметова.



Рінат Ахметов / Фото Liga.net

Як олігархи використовують депутатів

Загалом є 8 способів використання депутатів в інтересах олігархів:

написання вигідних законів; голосування за вигідні закони; провалювання невигідних законів; правки в закони; подання в Конституційний Суд і позови в інші суди, щоб зруйнувати щось небезпечне для олігархів чи полякати опонентів; заяви в правоохоронні органи; парламентські слідчі комісії; інформаційні атаки і кампанії для боротьби з конкурентами і нелояльними посадовцями.

Вигідні олігархам голосування

У передостанній день роботи парламенту у 2020 році у Верховну Раду примчав президент – кортежем із чотирьох автомобілів. Там розглядали закон Зеленського про інвестнянь і призначали кількох міністрів. Держпідтримку для найбагатших людей країни ухвалили, усіх не перелічити. Але ось кілька прізвищ від Ахметова:

► Горобець;

► Бунін;

► Торохтій;

► Соломчук.

З офісу Коломойського – Смаглюк і Куницький. Найцікавіше – початкова, президентська версія інвестнянь прямо забороняла держпідтримку проєктам у добувній промисловості. А у фінальному голосуванні вже дозволяла: і олігархам пільги, і президентському закону – голоси.

Провалювання невигідних голосувань

Другий інструмент – провалювання невигідних олігархам голосувань того ж дня. Під час голосування за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка група Ахметова не була в захваті. Це через те, що Вітренко мав замінити людей Ахметова в міністерстві енергетики. Нардеп від "Батьківщини" відмовляв зал голосувати.

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Проахметівська частина слуг, як і просила "Батьківщина", проігнорували голосування: або утримались (Горобець), або відсутні (Соломчук, Бунін, Торохтій). Результат на табло – депутатських голосів за призначення міністра енергетики не вистачило.

Депути Коломойського поводились інакше

інакше поводилися депутати з групи Коломойського. У "За майбутнє" мотивували голосувати. Депутати Коломойського у "Слузі народу" теж тиснули за. Незабаром міністром енергетики все ж призначили Вітренка.

Ахметівці у "Слузі народу" на місяць заблокували ухвалення змін бюджету 30 вересня. Частина "слуг" з групи Ахметова не проголосували і процес заблокували. Через 1,5 місяці ті самі люди дружно проголосували за. Що змінилось за цей час? До проєкту вписали дуже важливий для Ахметова рядок.



Рінат Ахметов / Фото "ТАСС"

Для нього цей рядок – гарантія стабільності в бізнесі з зеленої електроенергії. Цей рядок означав, що під гарантії держави розплатяться із "власниками зелених станцій". Ахметов – власник чверті великих станцій в країні і депутатським шантажем він гарантував собі безпроблемні надходження виручки за надвисоким "зеленим тарифом".

Інформаційні кампанії

Третій інструмент – інформаційні кампанії. Цим теж займаються депутати обох олігархів, нерідко для того, щоб збити незручних топ-чиновників. Коли в Ігоря Коломойського збивали прем'єра Гончарука, кілька "слуг народу" з орбіти олігарха розкручували приховані записи нарад прем'єра.

Ютуб-канал, на якому виклали записи – вже не існує. Жоден журналіст не підписався під монтажем цих плівок. Усі ознаки інформаційної спецоперації. Найактивніше з групи Коломойського розкручував плівки Гончарука ексспівробітник телеканалу олігарха Олександр Дубінський.



Ігор Коломойський / Фото "Української правди"

Він знімав відео, строчив тексти, вигадував власний контекст записів. Зрештою для автора фейка про повій на Майдані це відпрацьована технологія. Але наразі не 2014 рік і Дубінський вже не лише інформкілер, а й нардеп. Тож використовував мандат, щоб прямо на фракції вимагати відставки незручного для Коломойського прем'єра.

Зрештою Гончарука таки звільнили, але новим прем'єром призначили людину Ахметова. Хтось дуже старався для одного олігарха, а допоміг іншому.

Інші інструменти впливу

Журналісти продемонстрували одразу 3 інструменти використання депутатів в інтересах олігархів на одному прикладі. Депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер вже кілька місяців "топить" за звільнення низки чиновників, які не виконали "хотєлки олігарха". Не секрет, що Ахметов = енергетика.

Шахти – вугілля – більшість обленерго в Україні – все це є у Ахметова, щоб виробляти і продавати нам електроенергію. Вирішує, за якою ціною Ахметов нам її продасть, комісія з енергетики НКРЕКП. Ахметов хотів, аби комісія додала у наші платіжки плату за ремонт його електромереж.

Людмила Буймістер / Фото з фейсбук-сторінки нардепки

Увімкнення нового режиму

Комісія погодилася і накинула грошей, але не стільки, скільки хотіли у Ахметова. Депутати з групи Ахметова ввімкнули режим "звільнити керівництво енергетичної комісії" і нарешті призначити регулятора в нормальний спосіб, бо метод, яким їх призначали – не є конституційним.

Вони пішли на пресконференцію, написали подання в Конституційний Суд. Потім звернулись до суду, щоб звільнити персонально голову комісії. Написали заяви в усі правоохоронні органи. А також – направили в НАБУ, в СБУ, в ДБР звернення щодо двох статей Кримінального кодексу України.

Навіть створили парламентську комісію, щоб "розслідувати" дії тих же енергетичних чиновників. Насправді, офіційно – не створили, просто вигадали. І тепер з кожної "праски" посилаються на її рішення.

Хто підтримує кампанію

Кампанію в інтересах Ахметова, крім "слуги" Буймістер, публічно підтримують кілька депутатів від "Батьківщини": Кучеренко, Наливайченко, Волинець. А менш публічно – просто ставлять підписи, де треба – тимошенківці, медведчуківці, група лояльних до Ахметова позафракційних і вісімка "слуг народу".

Водночас Ахметов все одно отримує більше. Просто не настільки більше, як хотів.

Написання вигідних законів

Сьомий інструмент – написання вигідних олігархам законів. Постанова про звільнення директора Антикорупційного бюро Артема Ситника об'єднала депутатів обох олігархів. Серед її ініціаторів – і група Ахметова, і все "ядро" групи Коломойського.

І можна було б припустити, що депутати обох олігархів сильно переживають через адміністративний протокол, який має директор бюро, якби не 2 величезних нюанси:

кримінальне провадження про виведення коштів з "Приватбанку" групою Коломойського;

кримінальне провадження "Роттердам+" про накрутку цін на електрику, яке загрожує інтересам Ахметова.

Обидві ці справи розслідує бюро під керівництвом Ситника. Тому у щирості публічних мотивів цих депутатів є підстави сумніватися. Особливо "запалилася" питанням директора Антикорупційного бюро група Коломойського. Після невдачі з постановою про його звільнення там написали законопроєкт на цю ж тему. Співавтор – Дубінський.

Перемога, але не повністю

А потім ще й пішли в Конституційний Суд через указ про його призначення. На чолі того подання в КС – знову Дубінський. А підписався під ним ледь не весь коломойський квітник. Цього разу Коломойський знов отримав напів перемогу.

Конституційний Суд таки зніс указ про призначення директора Антикорупційного бюро. Але зрештою Ситник просто не пішов з посади.

Правки в законі

Восьмий інструмент – правки в законі. Зісно ж депутати з груп олігархів намагаються правити законопроєкти, які готуються. Якщо не просунуть бізнесові інтереси, то хоча б затягнуть розгляд. У Коломойського за допомогою правок блокували ухвалення антиколомойського закону про неповернення "Приватбанку". Найбільше – 6 тисяч правок – вніс Антон Поляков, колишній член президентської фракції, який тепер – "За майбутнє".



Антон Поляков / Фото "РБК-Україна"

Депутати з групи Коломойського у президентській фракції теж спамили антиколомойський закон правками. Ну або депутатка з групи Ахметова Людмила Буймістер. Вона менш помітно просуває норму щодо ринку електроенергії: щоб гравці не обвалювали ціну на електрику, і Ахметов міг продавати свою дорожче.

Збільшення депутатів олігархів

Депутатів у олігархів вже стільки, що Зеленському дедалі важче назбирати 226 голосів без їхньої підтримки. Тим більше, аргументи у олігархів переконливіші, ніж у Зеленського. Тож кожен раз, коли ви бачите перемогу законопроєктів Зеленського у Раді – це означає, що одночасно десь вже приготовлена чергова плюшка для олігарха.

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А якщо Зеленський припинить домовлятися, у олігархів є джокер – розвал президентської більшості, розпуск парламенту і спроба провести ще більше своїх людей під купол.