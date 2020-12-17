Мер Харкова Геннадій Кернес помер вночі 17 грудня після ускладнень, спричинених коронавірусом. Тепер обов’язки харківського міського голови виконує секретар міськради.

Призначення нових виборів може затягнутись на роки

Такий порядок у випадку дострокового припинення посади мера передбачає закон про місцеве самоврядування. Про це повідомила голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у фейсбуці.

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Питання оголошення місцевих виборів залежить від парламенту. Не пізніше, як на п'ятнадцятий день після смерті міського голови, особа, яка на цей час здійснює повноваження міського голови, має звернутись до Верховної Ради задля призначення позачергових виборів.

Це клопотання парламент має розглянути впродовж 90 днів з моменту подання.

На практиці, відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати і подекуди процедура не була виконана роками,

– зазначила Айвазовська.

Голова правління ОПОРИ вважає, що поки є консенсус місцевих еліт, не факт, що вибори можна чекати найближчим часом.

Коротко про смерть Геннадія Кернеса:

61-річний Геннадій Кернес помер у Німеччині 17 грудня.

Тривалий час мер Харкова лікувався у клініці "Шаріте" від ускладнень спричинених коронавірусом.

Про інфікування мера стало відомо ще наприкінці вересня.

Вже перебуваючи за кордоном, Кернес переміг на виборах мера Харкова.

Хто виконуватиме обов'язки мера Харкова після смерті Кернеса: дивіться відео