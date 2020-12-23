У Харкові 23 грудня в останню путь проводили міського голову Геннадія Кернеса. Відспівувати політика взявся особисто глава УПЦ МП (вона ж Російська православна церква в Україні) митрополит Онуфрій.

Про те, що саме очільник церкви Московського патріархату відспівував Геннадія Кернеса, повідомила журналістка 24 каналу.

До слова У Харкові почався похорон Геннадія Кернеса: відео

До слова, приїхали на похорон багато відомих політиків. Зокрема, був столичний міський голова Віталій Кличко, який одночасно очолює Асоціацію мерів міст, і лідери політсили "Опозиційна платформа – За життя".

Крім того, на похорон зібралися й сотні містян. Усі вони хочуть попрощатися з міським головою, через що в місті утворилися величезні черги. Про соціальну дистанцію, звісно ж, трохи забувають.

Коротко про смерть Геннадія Кернеса:

У вересні в харківського мера діагностували коронавірус, а коли політику раптово погіршало, його терміново відправили на лікування в німецьку клініку.

Тривалий час достовірної інформації про стан здоров'я Геннадія Кернеса, а 11 грудня стало відомо, що йому стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз. 17 грудня Кернес помер.