Геннадія Кернеса відспівував особисто Онуфрій – глава УПЦ МП
У Харкові 23 грудня в останню путь проводили міського голову Геннадія Кернеса. Відспівувати політика взявся особисто глава УПЦ МП (вона ж Російська православна церква в Україні) митрополит Онуфрій.
Про те, що саме очільник церкви Московського патріархату відспівував Геннадія Кернеса, повідомила журналістка 24 каналу.
До слова У Харкові почався похорон Геннадія Кернеса: відео
До слова, приїхали на похорон багато відомих політиків. Зокрема, був столичний міський голова Віталій Кличко, який одночасно очолює Асоціацію мерів міст, і лідери політсили "Опозиційна платформа – За життя".
Крім того, на похорон зібралися й сотні містян. Усі вони хочуть попрощатися з міським головою, через що в місті утворилися величезні черги. Про соціальну дистанцію, звісно ж, трохи забувають.
Коротко про смерть Геннадія Кернеса:
- У вересні в харківського мера діагностували коронавірус, а коли політику раптово погіршало, його терміново відправили на лікування в німецьку клініку.
- Тривалий час достовірної інформації про стан здоров'я Геннадія Кернеса, а 11 грудня стало відомо, що йому стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз. 17 грудня Кернес помер.
Що відомо про Онуфрія?
При народженні його ім'я було – Орест Березовський. Родом священнослужитель з Чернівецької області. Він є постійним членом синоду Російської православної церкви.
Онуфрій у серпні 2014 року, тобто у розпал російсько-української війни, очолив Українську православну церкву Московського патріархату – фактично, Російську православну церкву в Україні.
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