Степанов чи Зеленський: кого українці вважають відповідальним за вакцинацію

Понад третина українців вважають, що реальний рівень захворюваності на коронавірус зростає. Окрім того, більшість опитаних називають міністра охорони здоров'я Максима Степанова відповідальним за вакцинацію населення.

Рівень захворюваності

Згідно з даними опитування, 37% українців вважають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. Майже така сама частка опитаних (34%) впевнені, що він не змінюється.

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Лише 20% опитаних проявляють оптимізм, стверджуючи, що кількість хворих зменшується.

Найбільше про зростання захворюваності говорять мешканці західних та центральних областей. Переважно це люди віком від 50 років.

Хто відповідальний за вакцинацію в Україні

За останні 2 доби в Україні реєструють понад 10 тисяч хворих на коронавірус . Найскладніша ситуація в

В опитуванні наводили кілька варіантів відповідей, проте найчастіше українці обирали дві з них – міністра охорони здоров'я Максима Степанова та президента Володимира Зеленського.

45% українців вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе м іністр охорони здоров'я Степанов . Така позиція поширена серед всіх регіонів України, проте найактивніше її підтримують опитані віком від 18 до 29 років.

вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе м . Така позиція поширена серед всіх регіонів України, проте найактивніше її підтримують опитані віком від 18 до 29 років. 22% громадян нашої держави вбачають найбільшу відповідальність за вакцинацію перед президентом країни . Переважно це мешканці центральних, південних та східних областей. Цікаво відмітити, що цієї думки дотримуються всі, хто старше від 30 років.

вбачають найбільшу відповідальність за вакцинацію перед країни Переважно це мешканці центральних, південних та східних областей. Цікаво відмітити, що цієї думки дотримуються всі, хто старше від 30 років. Ще 11% покладають відповідальність за несвоєчасну вакцинацію на Верховну Раду.

10% українців – на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

5% громадян переклали відповідальність на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

3% не змогли визначитися.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу

! Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 2 – 3 березня 2021 року серед усіх повнолітніх громадян України, крім тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях. На питання відповіли 2500 українців, вибірка є репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Списки опитаних сформували на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, респондентів опитували телефоном. Помилка не більше 2,0%.