Тимошенко, Венедіктова, Зеленська: хто увійшов до топ-100 найуспішніших жінок України

4 березня 2021 , 14:35
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Джерело:

"Новое время"

Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок 8 березня журнал "Новое время" презентував рейтинг найуспішніших леді України. До нього увійшли політикині, держчиновниці, бізнесвумен та представниці інших сфер суспільного життя.

До топу-100 найуспішніших жінок увійшли номінантки у 8 категоріях: політика, держчиновниці, бізнес, суспільство, корпоративний сектор, культура і медіа, шоу-біз та спорт.

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Топ-100 найуспішніших жінок України

  1. Ірина Геращенко – нардепка, співголова партії "Європейська солідарність";
  2. Юлія Тимошенко – нардепка, очільниця фракції "Батьківщина";
  3. Олена Кондратюк – віцеспікерка Верховної Ради;
  4. Євгенія Кравчук – нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу";
  5. Кіра Рудик – нардепка, глава фракції "Голос";
  6. Галина Янченко – нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу";
  7. Олена Шуляк – нардепка, заступниця голови фракції "Слуги народу";
  8. Марія Мезенцева – нардепка від "Слуги народу", голова української делегації у ПАРЄ;
  9. Людмила Денисова – омбудсменка;
  10. Катерина Рожкова – перша заступниця голови НБУ;
  11. Оксана Маркарова – пані посол України у США;
  12. Ірина Венедіктова – генеральна прокурорка України;
  13. Юлія Мендель – прессекретарка Володимира Зеленського;
  14. Олена Танасевич – голова Вищого антикорупційного суду;
  15. Юлія Лапутіна – міністерку у справах ветеранів;
  16. Валентина Данішевська – голова Верховного суду;
  17. Ольга Стефанішина – віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  18. Марина Лазебна – міністерка соціальної політики;
  19. Юлія Свириденко – заступниця голови Офісу Президента;
  20. Ольга Герасим'юк – голова Нацради з питань телерадіомовлення;
  21. Айна Тимчук – голова Харківської ОДА;
  22. Філя Жебровська – співвласниця компанії "Фармак";
  23. Галина Герега – співвласниця мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія";
  24. Олена Кошарна – співзасновниця і головна виконавча директорка інвестиційної компанії Horizon Capital;
  25. Оксана Середюк – співзасновниця мережі ресторанів MAFIA, CASTA, Georgia;
  26. Наталія Єремєєва – генеральна директорка компанії Steklopast;
  27. Ольга Гуцал – керівна власниця компанії Каміон-Оіл;
  28. Олена Пінчук – засновниця "Фонду Олени Пінчук";
  29. Ольга Пилипенко – заступниця гендиректора промислово-будівельної групи "Ковальська";
  30. Вікторія Тігіпко – президентка Одеського міжнародного кінофестивалю;
  31. Наталія Нетовкіна – засновниця ювелірного дому ZARINA;
  32. Ольга Копилова – співзасновниця гастролавок "Чорноморка", "Оселедцева", "Анчоусна";
  33. Ірина Чечоткіна – співзасновниця інтернет-магазину Rozetka.ua;
  34. Анастасія Волкова – засновниця агростартапу Flurosat;
  35. Катерина Рибаченко – генеральна директорка холдингу "Агро-Регіон";
  36. Дар'я Каленюк – виконавча директорка Центру протидії корупції;
  37. Ольга Кудиненко – засновниця благодійного фонду "Таблеточка";
  38. Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України;
  39. Юлія Тичківська – виконавча директорка Аспен Інституту Київ;
  40. Олена Зеленська – перша леді України;
  41. Ольга Руднєва – виконавча директорка "Фонду Олени Пінчук";
  42. Світлана Ройз – психологиня;
  43. Зоя Ливтин – голова громадської організації "Освіторія";
  44. Ольга Айвазовська – голова правління громадянської мережі ОПОРА;
  45. Маша Єфросиніна – почесна пані посол фонду ООН в Україні;
  46. Категорина Загорій – голова ради Zagoriy Foundation;
  47. Катерина Булавінова – медична експертка ЮНІСЕФ в Україні;
  48. Леся Литвинова – голова благодійного фонду "Свої";
  49. Катерина Ножевнікова – керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів";
  50. Катерина Черепаха – президентка громадської правозахисної організації "ЛА Страда-Україна";
  51. Олена Волошина – керівниця діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні;
  52. Анна Дерев'янко – виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації;
  53. Катерина Онищенко – генеральна директорка OLX в Україні;
  54. Марія Осика – директорка з аграрних інвестицій представництва NCN в Україні;
  55. Ірина Присяжнюк – генеральна директорка зернотрейдера ADM Trading Україна;
  56. Єлизавета Коробченко – генеральна директорка компанії AVON в Україні та Грузії;
  57. Юлія Чеботарьова – перша заступниця генерального директора – президента групи East ONE;
  58. Ольга Устинова – гендиректорка Vodafone Україна;
  59. Вікторія Капелюшна – заступниця голови правління і фінансова директорка холдингу МХП;
  60. Ніна Домбровська – президентка Henkel в Україні;
  61. Анастасія Усачова – фінансова директорка компанії Kernel;
  62. Юлія Бадрітінова – гендиректорка McDonald's в Україні;
  63. Інна Андрєєва – генеральна директорка Mastercard.
Зверніть увагу! Список сформовано за тематичними категоріями. Позиція у рейтингу тієї чи іншої діячки не означає, що саме таке місце вона посідає за впливовістю. Про інших леді, які увійшли до списку, читайте у наступних новинах 24 каналу.

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