Тимошенко, Венедіктова, Зеленська: хто увійшов до топ-100 найуспішніших жінок України
Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок 8 березня журнал "Новое время" презентував рейтинг найуспішніших леді України. До нього увійшли політикині, держчиновниці, бізнесвумен та представниці інших сфер суспільного життя.
Джерело:"Новое время"
До топу-100 найуспішніших жінок увійшли номінантки у 8 категоріях: політика, держчиновниці, бізнес, суспільство, корпоративний сектор, культура і медіа, шоу-біз та спорт.
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Топ-100 найуспішніших жінок України
- Ірина Геращенко – нардепка, співголова партії "Європейська солідарність";
- Юлія Тимошенко – нардепка, очільниця фракції "Батьківщина";
- Олена Кондратюк – віцеспікерка Верховної Ради;
- Євгенія Кравчук – нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу";
- Кіра Рудик – нардепка, глава фракції "Голос";
- Галина Янченко – нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу";
- Олена Шуляк – нардепка, заступниця голови фракції "Слуги народу";
- Марія Мезенцева – нардепка від "Слуги народу", голова української делегації у ПАРЄ;
- Людмила Денисова – омбудсменка;
- Катерина Рожкова – перша заступниця голови НБУ;
- Оксана Маркарова – пані посол України у США;
- Ірина Венедіктова – генеральна прокурорка України;
- Юлія Мендель – прессекретарка Володимира Зеленського;
- Олена Танасевич – голова Вищого антикорупційного суду;
- Юлія Лапутіна – міністерку у справах ветеранів;
- Валентина Данішевська – голова Верховного суду;
- Ольга Стефанішина – віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Марина Лазебна – міністерка соціальної політики;
- Юлія Свириденко – заступниця голови Офісу Президента;
- Ольга Герасим'юк – голова Нацради з питань телерадіомовлення;
- Айна Тимчук – голова Харківської ОДА;
- Філя Жебровська – співвласниця компанії "Фармак";
- Галина Герега – співвласниця мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія";
- Олена Кошарна – співзасновниця і головна виконавча директорка інвестиційної компанії Horizon Capital;
- Оксана Середюк – співзасновниця мережі ресторанів MAFIA, CASTA, Georgia;
- Наталія Єремєєва – генеральна директорка компанії Steklopast;
- Ольга Гуцал – керівна власниця компанії Каміон-Оіл;
- Олена Пінчук – засновниця "Фонду Олени Пінчук";
- Ольга Пилипенко – заступниця гендиректора промислово-будівельної групи "Ковальська";
- Вікторія Тігіпко – президентка Одеського міжнародного кінофестивалю;
- Наталія Нетовкіна – засновниця ювелірного дому ZARINA;
- Ольга Копилова – співзасновниця гастролавок "Чорноморка", "Оселедцева", "Анчоусна";
- Ірина Чечоткіна – співзасновниця інтернет-магазину Rozetka.ua;
- Анастасія Волкова – засновниця агростартапу Flurosat;
- Катерина Рибаченко – генеральна директорка холдингу "Агро-Регіон";
- Дар'я Каленюк – виконавча директорка Центру протидії корупції;
- Ольга Кудиненко – засновниця благодійного фонду "Таблеточка";
- Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України;
- Юлія Тичківська – виконавча директорка Аспен Інституту Київ;
- Олена Зеленська – перша леді України;
- Ольга Руднєва – виконавча директорка "Фонду Олени Пінчук";
- Світлана Ройз – психологиня;
- Зоя Ливтин – голова громадської організації "Освіторія";
- Ольга Айвазовська – голова правління громадянської мережі ОПОРА;
- Маша Єфросиніна – почесна пані посол фонду ООН в Україні;
- Категорина Загорій – голова ради Zagoriy Foundation;
- Катерина Булавінова – медична експертка ЮНІСЕФ в Україні;
- Леся Литвинова – голова благодійного фонду "Свої";
- Катерина Ножевнікова – керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів";
- Катерина Черепаха – президентка громадської правозахисної організації "ЛА Страда-Україна";
- Олена Волошина – керівниця діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні;
- Анна Дерев'янко – виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації;
- Катерина Онищенко – генеральна директорка OLX в Україні;
- Марія Осика – директорка з аграрних інвестицій представництва NCN в Україні;
- Ірина Присяжнюк – генеральна директорка зернотрейдера ADM Trading Україна;
- Єлизавета Коробченко – генеральна директорка компанії AVON в Україні та Грузії;
- Юлія Чеботарьова – перша заступниця генерального директора – президента групи East ONE;
- Ольга Устинова – гендиректорка Vodafone Україна;
- Вікторія Капелюшна – заступниця голови правління і фінансова директорка холдингу МХП;
- Ніна Домбровська – президентка Henkel в Україні;
- Анастасія Усачова – фінансова директорка компанії Kernel;
- Юлія Бадрітінова – гендиректорка McDonald's в Україні;
- Інна Андрєєва – генеральна директорка Mastercard.
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