Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок 8 березня журнал "Новое время" презентував рейтинг найуспішніших леді України. До нього увійшли політикині, держчиновниці, бізнесвумен та представниці інших сфер суспільного життя.

До топу-100 найуспішніших жінок увійшли номінантки у 8 категоріях: політика, держчиновниці, бізнес, суспільство, корпоративний сектор, культура і медіа, шоу-біз та спорт. Актуально Гарна й сексуальна для чоловіка чи для себе: 5 причин долучитися до Маршу Жінок 8 березня Топ-100 найуспішніших жінок України Ірина Геращенко – нардепка, співголова партії "Європейська солідарність"; Юлія Тимошенко – нардепка, очільниця фракції "Батьківщина"; Олена Кондратюк – віцеспікерка Верховної Ради; Євгенія Кравчук – нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу"; Кіра Рудик – нардепка, глава фракції "Голос"; Галина Янченко – нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу"; Олена Шуляк – нардепка, заступниця голови фракції "Слуги народу"; Марія Мезенцева – нардепка від "Слуги народу", голова української делегації у ПАРЄ; Людмила Денисова – омбудсменка; Катерина Рожкова – перша заступниця голови НБУ; Оксана Маркарова – пані посол України у США; Ірина Венедіктова – генеральна прокурорка України; Юлія Мендель – прессекретарка Володимира Зеленського; Олена Танасевич – голова Вищого антикорупційного суду; Юлія Лапутіна – міністерку у справах ветеранів; Валентина Данішевська – голова Верховного суду; Ольга Стефанішина – віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Марина Лазебна – міністерка соціальної політики; Юлія Свириденко – заступниця голови Офісу Президента; Ольга Герасим'юк – голова Нацради з питань телерадіомовлення; Айна Тимчук – голова Харківської ОДА; Філя Жебровська – співвласниця компанії "Фармак"; Галина Герега – співвласниця мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія"; Олена Кошарна – співзасновниця і головна виконавча директорка інвестиційної компанії Horizon Capital; Оксана Середюк – співзасновниця мережі ресторанів MAFIA, CASTA, Georgia; Наталія Єремєєва – генеральна директорка компанії Steklopast; Ольга Гуцал – керівна власниця компанії Каміон-Оіл; Олена Пінчук – засновниця "Фонду Олени Пінчук"; Ольга Пилипенко – заступниця гендиректора промислово-будівельної групи "Ковальська"; Вікторія Тігіпко – президентка Одеського міжнародного кінофестивалю; Наталія Нетовкіна – засновниця ювелірного дому ZARINA; Ольга Копилова – співзасновниця гастролавок "Чорноморка", "Оселедцева", "Анчоусна"; Ірина Чечоткіна – співзасновниця інтернет-магазину Rozetka.ua; Анастасія Волкова – засновниця агростартапу Flurosat; Катерина Рибаченко – генеральна директорка холдингу "Агро-Регіон"; Дар'я Каленюк – виконавча директорка Центру протидії корупції; Ольга Кудиненко – засновниця благодійного фонду "Таблеточка"; Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України; Юлія Тичківська – виконавча директорка Аспен Інституту Київ; Олена Зеленська – перша леді України; Ольга Руднєва – виконавча директорка "Фонду Олени Пінчук"; Світлана Ройз – психологиня; Зоя Ливтин – голова громадської організації "Освіторія"; Ольга Айвазовська – голова правління громадянської мережі ОПОРА; Маша Єфросиніна – почесна пані посол фонду ООН в Україні; Категорина Загорій – голова ради Zagoriy Foundation; Катерина Булавінова – медична експертка ЮНІСЕФ в Україні; Леся Литвинова – голова благодійного фонду "Свої"; Катерина Ножевнікова – керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів"; Катерина Черепаха – президентка громадської правозахисної організації "ЛА Страда-Україна"; Олена Волошина – керівниця діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні; Анна Дерев'янко – виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації; Катерина Онищенко – генеральна директорка OLX в Україні; Марія Осика – директорка з аграрних інвестицій представництва NCN в Україні; Ірина Присяжнюк – генеральна директорка зернотрейдера ADM Trading Україна; Єлизавета Коробченко – генеральна директорка компанії AVON в Україні та Грузії; Юлія Чеботарьова – перша заступниця генерального директора – президента групи East ONE; Ольга Устинова – гендиректорка Vodafone Україна; Вікторія Капелюшна – заступниця голови правління і фінансова директорка холдингу МХП; Ніна Домбровська – президентка Henkel в Україні; Анастасія Усачова – фінансова директорка компанії Kernel; Юлія Бадрітінова – гендиректорка McDonald's в Україні; Інна Андрєєва – генеральна директорка Mastercard. Зверніть увагу! Список сформовано за тематичними категоріями. Позиція у рейтингу тієї чи іншої діячки не означає, що саме таке місце вона посідає за впливовістю. Про інших леді, які увійшли до списку, читайте у наступних новинах 24 каналу. Рейтинги 2021: що відомо На початку лютого журнал Time назвав найвпливовіших зірок 2021 року.

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