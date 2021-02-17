Скільки заробляють українці: дані Держстату

Джерело:Держстат
Середня зарплата українців станом на грудень 2020 року становлять 14 179 гривень. Найменше отримують поштарі, найбільше – пілоти літаків.
За даними державної служби статистики, в Україні діє чіткий розподіл оплати праці в різних сферах діяльності.
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16% українців отримують заробітну плату 5-6 тисяч гривень.
Але від 12 до 15 тисяч гривень та від 15 до 20 тисяч отримують трохи більше ніж 11% українців в кожній категорії.
До найбільш оплачуваних спеціалістів із заробітною платою у понад 25 тисяч гривень входить 9,6% громадян.
Розподіл зарплат у грудні 2020 року / 24 канал
Станом на грудень 2020 року зареєстровано 6900,1 тисяч осіб, яким на кінець місяця оплатили 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць.
Середня заробітна плата у грудні 2020 року в Україні зросла на 15,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.