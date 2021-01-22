В Україні активно розвивається приватний ринок хоспісів для літніх людей. Керівник Національної поліції Ігор Клименко зявив, що у власника будинку престарілих у Харкові ймовірно є ціла мережа таких закладів.

Голова Правління Міжнародного благодійного фонду Let's help! Ольга Бондаренко повідомила, що рік тому в Україні ухвалили новий документ, який регулює державні геріатричні пансіонати. Таку думку вона висловила в ефірі 24 каналу.

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Розвиток приватного ринку

Водночас розвивається і приватний ринок. Тому влада повинна ухвалити відповідні рішення та створити комфортні умови. Зокрема повинні бути написані стандарти геріатричних послуг, повинен бути контроль за цими стандартами.

Будинки потрібно взяти під контроль. Це повинна робити місцева влада. Натомість уряд має створити відповідні правила,

– зазначила Бондаренко.

За 2 роки систему не змінити

За її словами, 28 років система була закритою. Тому наразі за 2 роки неможливо створити комфортні умови та послуги.

"В Україні приватні пансіонати – це недобудовані орендовані будинки, які мають 2 – 3 поверхи, зовсім без обладнання. Там набагато якісніший персонал за той, який працює в держустановах. Там якісніше харчування та догляд. Але через те, що ми не бачимо цей ринок, його взагалі не регулюють і він працює нелегально", – зауважила експертка.

Регулювання приватного ринку

Генеральний директор директорату розвитку соціальних послуг Мінсоцполітики Руслан Ковбаса зауважив, що приватний ринок в Україні потрібно регулювати відповідно до норм законодавства.

Зазначимо! Наразі в Україні є 91 комунальний заклад, який надає відповідні послуги.

Водночас в Реєстрі надавачів соціальних послуг є 42 приватних заклади, які працюють в межах законодавства.

Перевірки закладів

Ковбаса повідомив, що державний заклад контролюють та перевіряють:

Державна служба надзвичайних ситуацій – перевірка пожежної безпеки;

структури соціального захисту – перевірка якості надання соціальних послуг;

охорона здоров'я – перевірка ліцензування тощо.

"Натомість нелегальні об'єкти можуть взагалі не перевіряти", – зауважив експерт. Також він додав, що наразі в комунальних закладах перебуває понад 12 тисяч осіб.

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