Прикордонні драйвери: чим займаються та навіщо в Україні ця професія

Існують люди, для яких зимове занурення під воду – не забаганка, а обов'язок. В Одесі та у Маріуполі відбулися навчання прикордонних дайверів, які показали, що крижаної води ці водолази не бояться.

Джерело: "Кордон.UA" на 24 каналі

Підводне занурення – один з елементів бойової підготовки бійців відділів спеціальних дій Морської охорони. Занурюватись у воду доводиться навіть тоді, коли надворі мороз.

У попередньому випуску Тонни підробленої кальянної продукції: в Запорізькій області викрили підпільний цех

Водолази запевняють, що якісне спорядження від іноземних партнерів добре утримує тепло. "Все інше – залежить лише від тебе самого та від товариша поряд", – наголошують вони.

Почуваю себе добре, бо я впевнений в побратимах, які мене страхують та які перебувають на палубі судна,

– зазначив інспектор прикордонної служби Микола Гришин.

Навіщо працюють прикордонні дайвери

► Спектр завдань прикордонної служби доволі широкий. Наприклад, контрабандисти нерідко прикріплюють товар до борту судна чи викидають просто у море. Без бойових плавців знайти заборонені товари було б неможливим.

► Також бувають випадки, що судна захоплюють диверсанти, знешкодити їх необхідно швидко і непомітно. З таким завданням можуть впоратись також лише професіонали.

► Корабельно-катерний склад Морохорони деколи потребує підводного огляду, аби вчасно виявити і усунути проблему. Більшість одиниць морської техніки вже не нові.



Професійний прикордонний водолаз Микола Гришин / Скриншот з відео

Результати роботи прикордонників-дайверів

До обов'язки прикордонника належить виконання різних завдань. Зокрема, допомога постраждалим від стихійного лиха. "Це може трапитись будь-коли", – розповідають професійні водолази.



Водолази занурюються у воду, покриту льодом та снігом / Скриншот з відео

Також у своїй професії вони часто стикаються з намотаними на гвинти браконьєрськими сітками, що унеможливлюють рух судна. Прикордонні дайвери щороку знаходять у водоймах нелегальні трубопроводи та інші знаряддя контрабанди, тому вартісні костюми та сучасні ґаджети – не для престижу, а для вдалого результату роботи.

Також у випуску: