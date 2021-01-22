Під час буремних подій Революції Гідності 7 років тому в цей день з'явилися перші загиблі. Найжорсткіші від початку Майдану протистояння, які тривали з 19 по 22 січня назвали "Криваве Водохреще": холодна вода з водометів, сльозогінний газ, кийки, гранати і кулі.

Мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та беркутівцями. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Перші герої Небесної Сотні

Першими героями Небесної Сотні стали Михайло Жизневський, Сергій Нігоян, Юрій Вербицький, Олександр Бадера і Роман Сеник.

Сергій Нігоян

Від вогнепальних поранень зранку 22 січня загинув Сергій Нігоян. 21-річний хлопець приїхав на Майдан з Дніпровщини ще на початку Революції Гідності. Він охороняв блокпост третьої барикади біля Лядських воріт. Його вбили на вулиці Грушевського трьома пострілами. Втім слова Сергія Нігояна назавжди закарбувались у серцях українців.



Сергій Нігоян / Скриншот з відео

Михайло Жизневський

Того ж дня від мисливської кулі, що влучила у серце, помер білоруський активіст Майдану Михайло Жизневський. Він емігрував з Білорусі задовго до подій Євромайдану. І за словами тих, хто його знав, у хлопця завжди було загострене відчуття справедливості. На Революції – був з перших днів, входив до самооборони Майдану.



Михайло Жизневський / Скриншот з відео

Роман Сеник

В той же день колишній миротворець ООН, львів'янин Роман Сеник отримав важке вогнепальне поранення в плече. Куля застрягла в легені, попри намагання медиків, він помер у лікарні.



Роман Сеник / Скриншот з відео

Олександр Бадера

Від побоїв силовиків помер киянин Олександр Бадера. Замість медзакладу Олександр у тяжкому стані залишився вдома, адже саме лікарні тоді для побитих та поранених були одним з найнебезпечніших місць.



Олександр Бадера / Скриншот з відео

Юрій Вербицький

Цього ж дня, 7 років тому, у лісі під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур львів'янина Юрія Вербицького. Його разом із громадським активістом Ігорем Луценком беркутівці викрали просто з лікарні.



Юрій Вербицький / Скриншот з відео

50-річного львівського сейсмолога знайшли мертвим в околицях села Гнідин під Києвом зі слідами тортур.