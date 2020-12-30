Рішення за Зеленським: хто стане новим послом України у США
Україна отримала агреман на призначення ексміністерки фінансів України Оксани Маркарової послом держави в США. Водночас остаточне рішення ухвалюватиме президент Зеленський.
Україна активно працює над тим, щоб якомога швидше відбулися повноформатні контакти керівництва України та США. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
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Підтримка США є важливою для України
Заступник міністра наголосив, що США є ключовим партнером України у сфері гарантування безпеки та підтримки територіальної цілісності й незалежності. Вона робить основний вклад у наданні українцям військової допомоги.
Ми надзвичайно пишаємося фактом двопартійної підтримки України з боку США. При цьому ми розраховуємо на те, що з новою адміністрацією нам вдасться посилити рівень наявної підтримки і змістовне наповнення нашого діалогу з питань безпеки, та безумовно, відновлення територіальної цілісності та недоторканості нашої держави,
– сказав Єнін.
Він додав, що сигнали, які вони отримують, свідчать про те, що Україна буде одним із пріоритетів США. І цей факт сприятиме швидшому початку предметних контактів з новою адміністрацією. За словами Єніна, у Києві з нетерпінням чекають приїзду до України нового американського посла і сподіваються на високий кредит довіри у нової американської адміністрації.
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Що відомо про Маркарову
- З 2015 року Маркарова працювала у міністерстві фінансів.
- 8 червня 2018 року її призначили виконувачкою обов’язків глави відомства.
- 22 листопада того ж року Верховна Рада призначила її міністеркою.
- 4 березня 2020 року Маркарова пішла у відставку разом з урядом Гончарука.
- Водночас ексміністерка повідомила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.
- Кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США запропонував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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