Україна отримала агреман на призначення ексміністерки фінансів України Оксани Маркарової послом держави в США. Водночас остаточне рішення ухвалюватиме президент Зеленський.

Україна активно працює над тим, щоб якомога швидше відбулися повноформатні контакти керівництва України та США. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Підтримка США є важливою для України

Заступник міністра наголосив, що США є ключовим партнером України у сфері гарантування безпеки та підтримки територіальної цілісності й незалежності. Вона робить основний вклад у наданні українцям військової допомоги.

Ми надзвичайно пишаємося фактом двопартійної підтримки України з боку США. При цьому ми розраховуємо на те, що з новою адміністрацією нам вдасться посилити рівень наявної підтримки і змістовне наповнення нашого діалогу з питань безпеки, та безумовно, відновлення територіальної цілісності та недоторканості нашої держави,

– сказав Єнін.

Він додав, що сигнали, які вони отримують, свідчать про те, що Україна буде одним із пріоритетів США. І цей факт сприятиме швидшому початку предметних контактів з новою адміністрацією. За словами Єніна, у Києві з нетерпінням чекають приїзду до України нового американського посла і сподіваються на високий кредит довіри у нової американської адміністрації.

Зверніть увагу! Дональд Трамп 29 грудня підписав оборонний бюджет США на 2021 рік. У документі передбачили 250 мільйонів доларів на допомогу Україні.

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Що відомо про Маркарову