В зоні ризику: хто стане наступним, проти кого РНБО введе санкції

Не встигли вщухнути пристрасті довкола санкцій проти бізнес-імперії Віктора Медведчука, як секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилов оголосив нові сюрпризи.

За його словами, якщо хтось в українського народу, української держави, щось поцупив, він має покласти все це на місце. "І не має значення, чи прикривається він депутатським мандатом, чи якоюсь іншою преференцією. Ми не збираємось зупинятись на цих речах", – сказав Данілов.

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Хто може бути наступним

Тож хто може бути наступним? Першим, ще за кілька днів до рішення РНБО, 5-й президент Петро Порошенко побіг переписувати телеканал "Прямий", який і так належав йому.

Як виявилось – це був, як мінімум, марний фальстарт. Ні про Порошенка, ні про його активи цього разу мовилось, принаймні публічно. Єдиний бізнес-зв'язок Порошенка з Росією – липецька кондитерська фабрика "Рошен" – давно в минулому.



Петро Порошенко / Фото пресслужби Офісу Президента

У 2016 році вона востаннє заплатила 8 мільйонів доларів податків у казну Росії. Та і активна проукраїнська, і антипутінська риторика 5-го президента разом з його статусом є йому захистом від можливих санкцій, вважають експерти.

Порошенко, бувши наразі з опозиціонерів, захищений цією політичною недоторканністю. Тому для того, аби притягнути його до відповідальності, мають бути залізобетонні докази,

– зазначив політолог Олег Саакян.

Фірташ – потенційна жертва

Чого не можна сказати про іншого олігарха, газового монополіста Дмитра Фірташа, який вже кілька років живе у Відні в очікуванні на екстрадицію у США. Свого часу Фірташ "сколотив2 капітал на перепродажу російського газу через компанію РосУкрЕнерго, в якій володів 45% капіталу.



Фірташ може бути наступним / Фото Picture Alliance

Нинішній бізнес газового магната об'єднаний у групі Group DF. Саме структури Фірташа скупили левову частку вітчизняних облгазів і стали монополістом на газовому ринку. На тлі постійного невдоволення населення цінами на газ – ця сфера є дуже чутливою для влади.

А до способу придбання Фірташем газових активів так само можуть бути питання. І саме його експерти називають потенційною наступною жертвою оголошеної президентом війни за справедливість.

Льовочкін – в зоні ризику

В зоні ризику може опинитись і не менш одіозний бізнес-партнер Фірташа – бізнесмен і нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін, який до того ж є разом з ним і співвласником проросійського телеканалу "Інтер".



Під загрозою Льовочкін / Фото Укрінформ

Під загрозою і Коломойський

Сьогодні ж в зоні ризику неочікувано опинилась і бізнес-імперія Ігоря Коломойського. Його колишньому топу Володимиру Яценку генпрокурорка таки підписала підозру.



Ігор Коломойський / Фото "Радіо Свободи"

Ексменеджера олігарха НАБУ зняло просто з приватного літака, яким той блискавично покидав Україну, бо йому "світить" 12 років в'язниці. Чим закінчаться для олігархів ці історії – покаже час.

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Але вже сам факт, що Зеленський санкціями РНБО сигналізує багатіям, що здатен на категоричні рішення – діє. Так званий механізм "саспенс" вже включився, і кожен думає, хто ж стане наступним.