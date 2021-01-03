Іспит на знання української мови обов'язково складатимуть держслужбовці та люди, які хочуть отримати громадянство. Проте для депутатів іспит поки не є обов'язковим.

Іспит стосуватиметься переважно тих, хто займається діяльністю, яка пов'язана із держвладою. Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Хто насамперед складатиме іспит

Міністри,

чиновники,

керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств,

прокурори,

ті, хто претендує на набуття громадянства.

Хто не складатиме іспит

Проте, за словами Кременя, деякі категорії громадян не будуть складати іспит у 2021 році.

Будуть і ті категорії, які не складатимуть, принаймні у 2021 році, можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури,

– зауважив Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що чиновники не повинні боятись. Якщо вони не складуть іспит, мають сказати про це.

Що відомо про іспит