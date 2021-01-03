Хто складатиме іспит з української мови у 2021 році: Кремінь озвучив перелік
Іспит на знання української мови обов'язково складатимуть держслужбовці та люди, які хочуть отримати громадянство. Проте для депутатів іспит поки не є обов'язковим.
Іспит стосуватиметься переважно тих, хто займається діяльністю, яка пов'язана із держвладою. Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Хто насамперед складатиме іспит
- Міністри,
- чиновники,
- керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств,
- прокурори,
- ті, хто претендує на набуття громадянства.
Хто не складатиме іспит
Проте, за словами Кременя, деякі категорії громадян не будуть складати іспит у 2021 році.
Будуть і ті категорії, які не складатимуть, принаймні у 2021 році, можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури,
– зауважив Кремінь.
Омбудсмен наголосив, що чиновники не повинні боятись. Якщо вони не складуть іспит, мають сказати про це.
Що відомо про іспит
- Рада ухвалила закон про українську мову 25 квітня 2019 року. Положення закону впроваджують поступово.
- Відтак 16 липня 2021 року набуде чинності норма закону, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою.
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