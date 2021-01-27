Криси завжди є, – Арестович відповів, хто має поставити крапку у справі "вагнерівців"

За інформацією журналістів, Україна готувала велику спецоперацію спільно з іншими державами щодо затримання російських бойовиків з ПВК "Вагнера". Після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.
Джерело: "Що це було" на 24 каналі
Це дуже складна справа, адже ОП готовий співпрацювати з журналістами-розслідувачами, але вони поки не зверталися за коментарями. Про це в ефірі програми заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента України, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
Зверніть увагу Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, – Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка
За його словами, виникає запитання, чому розслідувачі вислуховують одну сторону у справі. "Є кримінальна справа, відбуваються відповідні процедури. Тому не можна сказати, що держава не займається цим", – зауважив Арестович.
Крапку у цій історії повинна поставити Генпрокуратура. Це достатньо авторитетний орган у державі,
– він зазначив.
"Ствердження посадової особи, чи була операція, чи ні – це порушення закону України про охорону державних таємниць", – сказав речник у ТКГ.
Криси завжди є. Потрібно завжди розглядати всі версії. А заганяти це все в інформаційну компанію "криса в ОП" – це медійна складова,
– заявив Арестович.
Він додав: "Безумовно наші спецслужби слідкували за "вагнерівцями". Це просто їхня робота. Можливо, вони робили це з турецькими, американськими чи британськими спецслужбами".Нагадаємо! Раніше Олексій Арестович закликав людей перестати видавати "свій шматок громадськості" за всю українську громадськість. Також він заявив, що серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Більше про цю заяву читайте тут.