Криси завжди є, – Арестович відповів, хто має поставити крапку у справі "вагнерівців"

За інформацією журналістів, Україна готувала велику спецоперацію спільно з іншими державами щодо затримання російських бойовиків з ПВК "Вагнера". Після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

Це дуже складна справа, адже ОП готовий співпрацювати з журналістами-розслідувачами, але вони поки не зверталися за коментарями. Про це в ефірі програми заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента України, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Зверніть увагу Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, – Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Хто поставить крапку

За його словами, виникає запитання, чому розслідувачі вислуховують одну сторону у справі. "Є кримінальна справа, відбуваються відповідні процедури. Тому не можна сказати, що держава не займається цим", – зауважив Арестович.

Крапку у цій історії повинна поставити Генпрокуратура. Це достатньо авторитетний орган у державі,

– він зазначив.

"Криси завжди є"

Наприкінці 2020 року з'явилась інформація, що одна з найвідоміших міжнародних розслідувальних агенцій у світі Bellingcat розслідує справу про нібито зрив масштабної операції із затримання у Білорусі бійців російської ПВК "Вагнера". Зокрема у лютому повинна бути оприлюднена перша частина.

"Ствердження посадової особи, чи була операція, чи ні – це порушення закону України про охорону державних таємниць", – сказав речник у ТКГ.

Криси завжди є. Потрібно завжди розглядати всі версії. А заганяти це все в інформаційну компанію "криса в ОП" – це медійна складова,

– заявив Арестович.

Він додав: "Безумовно наші спецслужби слідкували за "вагнерівцями". Це просто їхня робота. Можливо, вони робили це з турецькими, американськими чи британськими спецслужбами".

Справа "вагнерівців": що відомо

В санаторії під Мінськом 29 липня 2020 року затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із ПВК "Вагнера" ​"надзвичайною подією" і заявив про "брудні наміри" Росії.

В серпні у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з'явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби. Вони нібито понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

Служба безпеки України назвала повідомлення про участь СБУ у спецоперації назвала російським фейком й інформаційним вкидом.