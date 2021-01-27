За інформацією журналістів, Україна готувала велику спецоперацію спільно з іншими державами щодо затримання російських бойовиків з ПВК Вагнера. Після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

Це дуже складна справа, адже ОП готовий співпрацювати з журналістами-розслідувачами, але вони поки не зверталися за коментарями. Про це в ефірі програми заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента України, речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Зверніть увагу Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, – Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Хто поставить крапку

За його словами, виникає запитання, чому розслідувачі вислуховують одну сторону у справі. "Є кримінальна справа, відбуваються відповідні процедури. Тому не можна сказати, що держава не займається цим", – зауважив Арестович.

Крапку у цій історії повинна поставити Генпрокуратура. Це достатньо авторитетний орган у державі,

– він зазначив.

Зазначимо! Наприкінці 2020 року з'явилась інформація, що одна з найвідоміших міжнародних розслідувальних агенцій у світі Bellingcat розслідує справу про нібито зрив масштабної операції із затримання у Білорусі бійців російської ПВК Вагнера. Зокрема у лютому повинна бути оприлюднена перша частина.

"Криси завжди є"

"Ствердження посадової особи, чи була операція, чи ні – це порушення закону України про охорону державних таємниць", – також сказав речник у ТКГ.

Криси завжди є. Потрібно завжди розглядати всі версії. А заганяти це все в інформаційну компанію "криса в ОП" – це медійна складова,

– заявив Арестович.

Він додав: "Безумовно наші спецслужби слідкували за вагнерівцями. Це просто їхня робота. Можливо, вони робили це з турецькими, американськими чи британськими спецслужбами".

Справа вагнерівців: що відомо