Коронавірус став справжнім викликом 2020 року. Від його ускладнень та супутніх хвороб померли понад 1,6 мільйона людей, в Україні – близько 16 тисяч. Серед жертв COVID-19 є й чимало відомих особистостей, зокрема, політиків.

Так, COVID-19 не зважає на гроші, суспільний статус чи владу. Вірус забирає усіх, чий організм не може встояти. У тому числі знаменитостей чи політиків. Отож, про відомих політичних діячів, які померли від COVID-19 у 2020 році, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто з українських політиків не пережив COVID-19

Геннадій Кернес – мер Харкова

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня німецькій клініці "Шаріте". Політик перебував у медзакладі ще з вересня. Його госпіталізували через ускладнення, які спричинив коронавірус.

Стан Кернеса начебто трохи покращився в жовтні, однак у грудні в нього відмовили обидві нирки. Протягом кількох днів мер перебував на 100% гемодіалізі.

Основні факти з біографії Кернеса

Скандальний політик був міським головою Харкова з 2010 року. На місцевих виборах у 2020 році його переобрали вже втретє.

Крім політичної діяльності, чиновник володів акціями підприємств на мільйонні суми.

У 2014 році на Кернеса скоїли замах. У нього вистрелили під час велопрогулянки. Чиновник пройшов реабілітацію, але встати на ноги не зміг. До кінця життя він пробув на візку.

Також політик часто потрапляв у скандали. Наприклад, у 2019 році Кернес відмовився надавати слово представникам громадськості та назвав їх "буйно-гучними дебілами". Все тому, що люди обурились підвищенням тарифів на проїзд у транспорті.

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Олександр Луговий – новообраний мер Конотопа

Самовисуванець Олександр Луговий виграв місцеві вибори у Конотопі. Чиновник набрав понад 37% голосів, випередивши конкурента від "Свободи". Проте обійняти посаду не встиг, адже 16 листопада чоловік помер від ускладнень коронавірусу.

До речі, за кілька тижнів до смерті Луговий написав у фейсбуці, що його стан вже стабілізувався, тож невдовзі політик планував повернутись до роботи. Попри оптимістичні прогнози, інфекція дала ускладнення, а організм не витримав.

Що відомо про Лугового

Політик був депутатом Конотопської районної ради, а також заступником начальника філії "Конотопський Райавтодор".

Крім того, чиновник займався фермерством: вирощував смородину.

Цікаво, що Луговий у 2007 балотувався до парламенту від "Партії регіонів", однак не пройшов.



Олександр Луговий / Фото з фейсбук-сторінки Лугового

Анатолій Федорчук – мер Борисполя

Мер Борисполя помер 28 жовтня. Політик лідирував у перегонах за крісло голови Бориспільської ОТГ. Однак не дожив до другого туру.

Що відомо про Федорчука

Федорчук був міським головою Борисполя ще з 2006 року. За цей час змінив кілька партій: "Блок Юлії Тимошенко", "Партії Регіонів" та "Наш край".

Чиновник був причетний до низки скандалів. Наприклад, у 2015 році Бориспільска міськрада проголосувала за виділення з бюджету 119 тисяч гривень на міську пам'ятку – так зване "Крісло бажань".

Водночас опозиція стверджувала, що голосування сфальсифікували та подарувала Федорчуку "золотий унітаз".

У 2020 році Федорчук гучно заявив, що складає повноваження. Таке рішення він схвалив нібито через "неетичну вимогу" про його відставку від секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Депутати звільнення мера не підтримали.

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Анатолій Федорчук / Фото з сайту Бориспільської міськради

Олег Бондаренко – мер Новгород-Сіверського

Бондаренко пішов з життя 29 жовтня. Причиною смерті стали ускладнення від коронавірусу. Чоловік потрапив до лікарні у ніч проти 28 жовтня у важкому стані. У нього була пневмонія та 80% уражених легень. Врятувати мера не вдалось.

Що відомо про Бондаренка

На місцевих виборах у 2020 році Бондаренка вдруге переобрали на посаду міського голови.

У політиці Бондаренко був з 2005 року. Тоді він став депутатом райради.

З 2014 по 2015 року очолював Новгород-Сіверську райраду, а у 2015 році – став мером.



Олег Бондаренко / Фото з фейсбуку Олега Бондаренка

Валерій Бабич – екснардеп та кандидат у президенти

Серце Бабича перестало битись 28 жовтня. Причина – все ті ж ускладнення через коронавірус. Підприємцю, громадському діячу та експолітику було 67.

У політику чоловік прийшов радником президента Леоніда Кравчука в 1993 – 1994 роках. У 1994 році балотувався в президенти, однак набрав близько 2%. Згодом став нардепом. У парламенті пропрацював протягом 1994 – 2002 років.



Валерій Бабич / Фото з фейсбуку

Віктор Талащук – глава ОТГ на Рівненщині

Талащук помер від коронавірусу 25 листопада. Політика тільки-но переобрали головою Малолюбашанської ОТГ. До речі, за нього проголосували понад 90% виборців.

Чиновник з 2006 по 2014 рік очолював Костопільську району раду на Рівненщині. Потім працював на "Рівнеоблводоканал". З грудня 2017 року був головою Малолюбашанської ОТГ.

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Олександр Кучеренко – кандидат в депутати на місцевих виборах від ЄС

На Черкащині в ніч проти 25 жовтня від COVID-19 помер кандидат до Христинівської міської ради Олександр Кучеренко. Він балотувався на місцевих виборах від "Європейської солідарності".

Іван Імгрунт – мер окупованої Ялти

Імгрунт помер 18 жовтня у результаті ускладнень коронавірусу. Ускладнення викликало хронічного захворювання – тромбоз. Імгрунта госпіталізували з пневмонією в лікарню до Санкт-Петербурга ще 30 вересня.

До речі, напередодні цього Імгрунт звільнив свого заступника – уродженця Білорусі Михайла Загорцева через критику Росії.



Іван Імгрунт / Фото так званої Ялтинської міської адміністрації

Іноземні політики

Валері Жискар д’Естен – експрезидент Франції

У ніч проти 3 грудня 95-річний Валері Жискар д’Естен помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Вперше хворий політик потрапив до лікарні у вересні, вдруге – в листопаді. На жаль, організм чиновника не зміг здолати коронавірус

Хто такий Жискар д’Естен? Він був президентом Франції з 1974 по 1981 рік. Прославився тим, при ньому у Франції розпочали будівництво швидкісних залізниць і нових атомних електростанцій, а також скасували політичну цензуру в кіно та знизили виборчий вік до 18 років.



Валері Жискар д’Естен / Фото non-stop-people

Януш Саноцький – ексдепутат польського сейму

Життя Саноцького обірвалось через ускладнення коронавірусу 8 грудня.

Цікаво, що раніше політик називав пандемію шахрайством та закликав уряд звернути увагу на важливіші проблеми. Крім цього, Саноцький наполягав, що смертність від коронавірусу низька, тож перейматись не варто. Попри те, що згодом чоловік потрапив до лікарні із важкою формою COVID-19, він запевняв, що від своїх слів не відмовляється.

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Марія Тереза – іспанська принцеса

Через коронавірус 26 березня померла іспанська принцеса Марія Тереза. Жінці було 86 років.

Відомо, що Тереза народилася у Парижі у 1933 року в сім'ї принца Ксав'є та Мадлен де Бурбон. Вона була однією з 6 дітей.



Марія Тереза / Фото Getty Imiges

Александр Джордж Тінн – британський політик та мільйонер

Тінн помер від ускладнень коронавірусу 6 квітня.

Чим прославився політик

Тінн володів значними статками. Він мав понад 150 мільйонів фунтів. Крім того, засідав у палаті лордів Британського парламенту.

Чоловік був відомий своєю ексцентричністю. По-перше, він жив у стилі хіпі та вважав себе художником.

По друге, чоловік був прихильником полігамності. Окрім офіційної дружини, чоловік мав ще 74 коханки.

До речі, Тінн заснував на території свого маєтку Лонгліт сафарі-парк.



Алексангдр Джордж Тінн / Фото extranewsfeed

В'ячеслав Кебич – перший прем’єр-міністр незалежної Білорусі

Ускладнення коронавірусу забрали життя Кебича 9 грудня. 26 листопада у 84-річного політика виявили хворобу, його забрали до лікарні.

Що відомо про Кебича:

Кебич у 1990 – 1994 роках був головою Ради міністрів Республіки Білорусь.

Змагався за президентське крісло у 1994 році, але програв Олександру Лукашенку.

До речі, 8 грудня 1991 року від імені Білорусі підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР.



В'ячеслав Кебич / Фото TUT.by

Мандвуло Амброузе Дламіні – прем'єр-міністр Есватіні

Прем'єр африканського королівства Естівані (колишній Свазіленд) став першим чинним лідером держави, який помер від COVID-19. Це сталось 13 грудня, хоча хворобу у нього діагностували в середині листопада.

Річ у тім, що на початку грудня стан Дламіні різко погіршився. Після 2 тижнів госпіталізації, політика не стало.

Зверніть увагу! Есватіні – це маленька країна на півдні Африки. Вона є однією з останніх країн, де панує абсолютна монархія.



Мандвуло Амброузе Дламіні / Фото johansen.se

Коронавірус у світі: статистика