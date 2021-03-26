З приходом весни білоруси знову виходять на протести. У той же час Європа посилює тиск на режим Олександра Лукашенка.

А вот Россия наоборот всё больше захватывает политическое поле и даже вводит войска в Беларусь. Сможет ли оппозиция додавить Лукашенко и как Россия медленно захватывает Беларусь – у блоге.

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Подарок для Лукашенко

Помните фильм-расследование канала Нехта о 18 дворцах и резиденциях Александра Лукашенко? На днях эта история получила продолжение. На одном из предприятий работники подарили Лукашенко украшение для одного из его дворцов – кожаную карту Беларуси.

И вот представляя такое изделие, директор фабрики, сама того не понимая, наступила на больную мозоль Лукашенко. Мол, карта должна стать украшением одной из лукашенковских резиденций.

Лукашенко не выдержал и отчитал директрису, мол нет у него никаких дворцов, но подарок принял. И это одна сторона жизни сегодняшней Беларуси, другая – куда более мрачная.

Кто охотится за Лукашенко: смотрите видео

Задержали более 30 тысяч белорусов

Правозащитники подсчитали, что с момента выборов в августе 2020 года:

задержали более 30 тысяч белорусов;

сотни подверглись пыткам и избиениям;

почти полтысячи уже получили реальные тюремные сроки за участие в митингах;

4 человека убили силовики.

Расследование преступлений президента

И вот в этой связи Европа наконец-то приготовила и свой презент для Лукашенко и его соратников. 17 стран Европы, Канада и США заявили о создании специальной международной платформы, которая должна расследовать преступления режима Лукашенко.



Какой презент для Лукашенко / Фото правительства Беларуси

Платформу задумали как независимую международную правозащитную площадку, которая будет заниматься документированием свидетельств серьезных нарушений прав человека, которые произошли в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году.

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В будущем эти материалы могут использовать для привлечения виновных к ответственности, в том числе и в международном суде в Гааге. Ядром платформы станут правозащитники из трех стран:

Дании;

Великобритании;

Беларуси;

а также Международный комитет по расследованию пыток.

Охота на призраков

И расследовать действительно есть что. Вот только возникает проблема – эти расследования, скорее похожи на охоту на призраков.

Ведь реально привлечь к ответственности Лукашенко и его приспешников будет сложно. Они вряд ли покинут пределы Беларуси, а потому все расследования против них могут стать еще одной стопкой уголовных дел, которые так и не будут приведены в исполнение.

Да этот шаг международного сообщества – это мощная моральная поддержка учасникам протеста – с одной стороны. И повод для закручивание гаек и новых санкций против режима – с другой.

Например, страны Балтии накануне внесли в санкционный список еще 118 человек из окружения Лукашенко, таким образом создав пул из почти 300 представителей режима, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.



Что приведет к свержению Лукашенко / Фото Сергея Гунеева

Но и эти шаги вряд-ли приведут к окончательному свержению Лукашенко. Да, похоже, такая задача и не стоит. Ведь еще в начале февраля о подобной платформе по сбору доказательств преступлений Лукашенко заявила и Германия.

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Но канцлер Ангела Меркель тут же добавила, цитирую: "Извне погасить конфликт в Беларуси не получится". Намекая на то ,что только белорусы могут сбросить своего царя с трона.

Массового протест не получилось

И белорусы снова вышли на улицы – одновременно с приходом весны. К этому их призвала победитель президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская.

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Первый масштабный протест должен был снова пройти в Минске 25 марта, в день Свободы. Но режим тоже не сдается. За зиму он немного окреп, поэтому проведение любых митингов официально под запретом, а на ближайшие выходные глава КГБ Иван Тертель подготовил новую порцию репрессий.



Протесты в Беларуси /Фото Максима Шекунца

В КГБ заявили, что на улицах Беларуси готовятся теракты, а потому силовики готовы паковать в автозаки всех, кто им покажется подозрительным. И в итоге массового протеста не получилось.

Но если Европа медлит и готова лишь гуманитарно поддержать белорусов, то Россия медленно но уверенно продвигает свои собственные интересы в Беларуси. И это угроза и самим белорусам и самопровозглашенному президенту Лукашенко.

По сути режим Лукашенко сегодня держиться исключительно на поддержке Путина и последний этим пользуется. Например, во время последнего визита в Россию, Лукашенко официально дал добро на размещение российских войск на территории Беларуси. И колонны техники тут же поехали в так сказать "братскую" страну.

Режим Лукашенко держиться на Путине

Накануне в белорусском городе Гродно местные жители ночью сняли 2 большие колонны тяжелой военной техники, в частности танки и БМП.

Отметим! Географически Гродно находится в непосредственной близости от границ с Польшей и Литвой. Потому ранее многие аналитики прогнозировали возможность наступления России на страны Балтии с территории Беларуси.

Ведь, как я уже рассказывал, для поднятия рейтинга Путину не помешала бы новая победоносная война. И Беларусь может стать новым плацдармом для нее.

Беларусь – плацдарм для войны

Более того, активизировались и пророссийские политические проекты в Беларуси, представители которых начали обвинять Лукашенко во всех грехах.

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Шестого марта в Минске состоялся учредительный съезд пророссийской партии "Союз" во главе с Сергеем Лущём. Ранее ее называли кремлевским проектом который должен занять нишу мнимой оппозиции Лукашенко в Беларуси и постепенно выбить у него из под ног власть.

Что такое "Союз"? "Союз" – это тот самый проект, о котором стало известно еще в конце прошлого года, когда между Минском и Москвой возник спор – какой должна быть новая Конституция республики. Лукашенко настаивал на идее передать всю власть Всебелорусскому народному собранию, во главе которого он и встанет, а президентский пост передать другому человеку.

Кому Лукашенко хочет передать пост

На днях Лукашенко уже представил тех, кто может занять такое его место. Он назвал 2 кандидатов как раз из Гродненской области, где сейчас предположительно бряцают оружием россияне:

бывший глава МВД Беларуси Юрий Караев ;

; губернатор области – Владимир Караник.

Кремлю видимо такая рокировка не подходит и там решили слегка сбить пыл диктатора. Всё тот же проект "Союз" вдруг заявил, что позиционирует себя как оппозиционная сила, выступая за углубление белорусско-российской интеграции.



Караев и Караник / Коллаж 24 канала

И ставленник Кремля Сергей Лущ на сьезде новой партии неожиданно заявил, что жестокий разгон первых акций протеста в Минске привел к тому, что Лукашенко нелегитимный. И призвал Россию срочно вмешаться в ситуацию.

В Украине тоже был похожий сценарий

Украина уже проходила подобный сценарий в 2014 году, когда ровно такие же ставленники Кремля призывали Путина ввести войска. Чем это закончилось мы, к сожалению, знаем.

Потому, выглядит всё так, что пока Европа медлит и оказывает моральную поддержку протестующим белорусам, Россия уже открыто приступила к гибридному аншлюсу Беларуси.

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И не имея никакой поддержки кроме путинской, Лукашенко может оказаться в ситуации, когда от сценария поглощения Беларуси Россией он просто не сможет отказаться. И останется у Лукашенко только кожаная карта Беларуси, подаренная ему работниками завода.