23 грудня у Харкові поховають мера міста Геннадія Кернеса. Також цього дня відбувається церемонія прощання. Провести в останню путь харківського міського голову прибули багато відомих політиків. Натомість нікого з вищого керівництва України не буде.

Участь перших осіб

Як випливає з повідомлення на сайті Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба, у церемонії прощання з Кернесом не братимуть участь ані президент Володимир Зеленський, ані прем'єр Денис Шмигаль, ані голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Як зазначили у виші, до церемонії раніше хотіли залучили приблизно 50 військових, оскільки на ній мало бути керівництво країни. Але інформація щодо останнього не підтвердилася. Тому участь військовослужбовців у церемонії скасували.

Хто з політиків усе ж прибув провести Кернеса в останню путь

Відомо, що на похорон прилетіли нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський, колишні парламентарі Віталій Хомутиннік, Михайло та Дмитро Добкіни, Євгеній Мураєв.



Михайло Добкін йде прощатися з Геннадієм Кернесом / Фото "Харків Times"

Також прибули мер Києва Віталій Кличко, депутати з Одеси Дмитро Танцюра і Олег Етнарович. На церемонії прощання з Кернесом в оперному театрі можна було помітити і близкього друга Кернеса – бізнесмена Павла Фукса.



На церемонію прощання з Кернесом у оперному театрі прибули мер Києва Кличко та екснардепи Мураєв і Новицький / Фото взято з соцмереж

Фукс і Новицький прощаються з Кернесом: дивіться відео

Окрім вищезазначених осіб, попрощалися з Кернесом і один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко і міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Бойко та Труханов про Геннадія Кернеса: дивіться відео

Серед інших можна було помітити секретаря Харківської міськради, а нині виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова, заступника голови Харківської облдержадміністрації Тараса Пастуха та ще кілька місцевих чиновників.



Харківські чиновники на чолі з Ігорем Тереховим кладуть квіти до труни з Кернесом / Фото видання "Обозреватель"

Зауважимо, що в оточенні політиків помітили і сина Кернеса – Кирила. Він перебував у окремі кімнаті.

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Син Кернеса Кирило прощався з батьком у окремій кімнаті / Фото видання "Обозреватель"

Похорон Геннадія Кернеса: що відомо

Харківський міський голова помер 17 грудня у Берліні у клініці "Шаріте". Сюди він потрапив після того, як у нього діагностували коронавірус.

Увечері 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув до Харкова.

23 числа сперше Кернеса відспівали у Благовіщенському соборі, потім жалобний захід перемістився до оперного театру.

Поховати Кернеса мають на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській. Початок – о 13:00.

З біографією Геннадія Кернеса можете ознайомитися за цим посиланням.