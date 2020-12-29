Хто з політиків отримав звання "Грінч" року: опитування
Майже третина українців важає, що у 2020 році на роль Викрадача Різдва найбільше підходить президент Росії. Володимиру Путіну присвоїли відповідне звання 28% українців.
Дослідження провели методом особистого інтерв'ю. Про це мовиться в результатах опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з КМІС.
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Водночас 8% респондентів вбачають так званого Грінча у Дональді Трампі.
8% респондентів вважають Викрадачем Різдва Трампа / Скриншот з відео
На думку 7% опитаних громадян України, відповідну роль чудово виконав би президент Білорусі Олександр Лукашенко. Також в опитуванні щодо Викрадача Різдва 6% набрав голова фонду "Відкрите суспільство" Джордж Сорос.
7% українців обрали на відповідну роль Лукашенка / Скриншот з відео
Зокрема, 3% українців назвали Викрадачем Різдва лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Такий самий відсоток – у глави Китаю Сі Цзіньпіна.
3% українців назвали Викрадачем Різдва Кім Чен Ина / Скриншот з відео
Практично вся Україна назвала президента Росії Викрадачем Різдва, окрім Сходу – там Путін ділить відповідне звання з Трампом та Соросом.
Що відомо про дослідження
- Опитування провели з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей.
- Загалом дослідники провели 2004 інтерв'ю з респондентами з 131 населеного пункту України.
- Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка не перевищує 3,3%.
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