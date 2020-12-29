Майже третина українців важає, що у 2020 році на роль Викрадача Різдва найбільше підходить президент Росії. Володимиру Путіну присвоїли відповідне звання 28% українців.

Дослідження провели методом особистого інтерв'ю. Про це мовиться в результатах опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з КМІС.

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Водночас 8% респондентів вбачають так званого Грінча у Дональді Трампі.

8% респондентів вважають Викрадачем Різдва Трампа / Скриншот з відео

На думку 7% опитаних громадян України, відповідну роль чудово виконав би президент Білорусі Олександр Лукашенко. Також в опитуванні щодо Викрадача Різдва 6% набрав голова фонду "Відкрите суспільство" Джордж Сорос.

7% українців обрали на відповідну роль Лукашенка / Скриншот з відео

Зокрема, 3% українців назвали Викрадачем Різдва лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Такий самий відсоток – у глави Китаю Сі Цзіньпіна.



3% українців назвали Викрадачем Різдва Кім Чен Ина / Скриншот з відео

Практично вся Україна назвала президента Росії Викрадачем Різдва, окрім Сходу – там Путін ділить відповідне звання з Трампом та Соросом.

Зверніть увагу! 14% опитаних заявили, що нікого із запропонованих політиків не можна назвати Викрадачем Різдва, 29% – не змогли відповісти

Що відомо про дослідження