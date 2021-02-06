Президента України Володимира Зеленського можна критикувати за багато вчинків. Але коли він робить все правильно, це треба визнати і за це йому можна подякувати, зокрема за закриття каналів Віктора Медведчука. Ті пропагандистські машини не мали нічого спільного з медіа.

Джерело: "Право на гідність" на 24 каналі

Вони були Путінською зброєю гібридної війни проти України, яку використовували для виправдання російської окупації нашої землі та вбивств росіянами наших військових.

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Закрити канали потрібно було ще у 2018 році

Закрити ті "помийки" треба було ще у 2018 році. Тоді Верховна Рада України проголосувала за відповідне рішення. Шкода, що тодішньому президенту Петру Порошенку політичної волі на це не вистачило.

Ми в Центрі протидії корупції не лише підтримуємо рішення Зеленського про закриття тих російських телепомийок. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб ті самі канали Медведчука знову не з'явилися під новими назвами.

Наприклад, ми надіслали головам Держдепу та Мінфіну США відкритого листа, яким аргументовано просимо розширити санкції по Медведчуку на його дружину та соратника Козака. Саме через мережу зареєстрованих на них кампаній Медведчук уникає руйнівних наслідків санкцій США персонально по ньому.



Медведчук уникає санкцій США / Фото Getty Images

Ми переконані, що саме через ці компанії він отримує гроші на фінансування руйнівних російських проєктів в Україні. Наша мета – повністю відрізати його від світової фінансової системи. Нехай мушлями російській агентурі та пропагандистам платить.

До речі! В тому листі ми вперше оприлюднюємо наші непублічні звернення в американські інституції щодо санкцій по Медведчуку від 2018 і 2020 років. Якщо комусь цікава юридична частина процесу – всі документи є тут.

Критикувати Зеленського не припинять

Все це не означає, що я припиню критикувати Зеленського, наприклад, за спроби поховати готове до передачі в суд розслідування 40-мільярдного "Роттердаму +", чи блокування підозр Коломойському по схемах "Приватбанку", чи просто огидне відмазування Татарова.

Не перестану. Як і не перестану вимагати повноцінної судової реформи чи реформи СБУ, чи звільнення неспроможного Авакова, чи багато чого іншого.

Проте ми Центрі протидії корупції точно підтримуватимемо дії президента на користь України – як це було з закриттям каналів Медведчука.

Хто з політиків не підтримав рішення

Щодо хорошого, то майже всі основні політичні сили та керівники держави теж підтримали це рішення. А тих, хто не підтримав, треба дуже добре запам'ятати. Як-то кажуть: "Штірліц ще ніколи не був такий близький до провалу".

За санкції не голосував Разумков

Не голосував за блокування каналів Медведчука Дмитро Разумков. Він вже не вперше пробує врятувати російські гібридні "війська". І якщо рішення по санкціях завалити своїм неголосуванням йому не вдалося, то блокування підконтрольного Конституційного Суду Разумков зупинив.



Дмитро Разумков не голосував за блокування каналів / Фото "РБК-Україна"

Минає четвертий місяць "титанічних зусиль" групи Разумкова по "розв'язанню" проблему КСУ. Але і цього часу мало, тож спікер пішов далі. Вкінці січня Разумков направив законопроєкти своєї групи Венеційській комісії, чим подарував КСУ ще кілька місяців безперешкодної роботи.

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Допоміг спікер тому КСУ, який зніс частину антикорупційної інфраструктури, чим заледве не поховав Західну допомогу Україні. Нагадаю, що тоді КСУ зіграв від пасу депутатів Медведчука, які внесли відповідне оскарження. Якби Турчинов, Гройсман чи Парубій так реагували на кризи, то Разумкову зараз би не було що очолювати. Відсторонення Тупицького (голови суду) проблему з КСУ не розв'язало.

Нагадаємо! Електронне декларування вони знесли 11 голосами, при необхідних 10. Тобто навіть без Тупицького голосів на знищення реформ їм вистачає.

Але і відсутність Тупицького Разумков збирається компенсувати призначенням в КСУ людини зі своєї орбіти. І він дуже з цим поспішає – профільний комітет Ради пустив відповідне питання в сесійний зал, начхавши на передбачений Конституцією конкурс.

За рішення КСУ відповідатиме Разумков

І навіть цього проросійським силам замало. Вже в березні вони спробують завести ще двох суддів КСУ через З'їзд суддів. І 11 голосів перетворяться в 13, за необхідних 10.

Я хочу наголосити, що за всі наступні зашкварні рішення КСУ персональну відповідальність несе спікер Ради Дмитро Разумков.

Вовк пропонує Медведчуку свої послуги

Ну і ще трішечки про колаборантів. Голова сумнозвісного Київського окружного адмінсуду Павло Вовк пропонує Медведчуку свої послуги у знесенні президентських санкцій проти його каналів.

Дуже сильно "анонімний" телеграм "Под мантией" запропонував схему фактичного скасування санкцій, введених президентом. Ми переконані, що за цим каналом стоїть Павло Вовк зі своєю шайкою з ОАСКу та Вищої ради правосуддя.



Павло Вовк / Фото "Бабель"

Крім бажання прислужитись кремлівським агентам, Вовком керують і інші мотиви: його дуже близька "подруга" Антоніна Славицька є депутаткою від ОПЗЖ.

Зеленському потрібно ліквідувати "суд"

Поки Київський окружний адмінсуд вкотре не взявся "чудіть" проти інтересів держави, Зеленському разом із санкціями на шісток Медведчука, потрібно нарешті ліквідувати цей, пробачте на слові, "суд". Зараз затримка винятково за Зеленським.

А поки Зеленський продовжує щодо цього роздумувати (вже другий рік продовжує), НАБУ примусово, тобто силою, доставить голову того самого ОАСКу Вовка в Антикорупційний суд. Суддя останнього Андрій Біцюк задовольнив відповідне клопотання НАБУ.

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Нагадаю, детективи НАБУ та прокурори САП вже висунули Вовку і його зграї офіційну підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом.