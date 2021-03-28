Хто першим почав заливати фейки про COVID-19 у вуха українців

Ми зараз шоковані відсотком українців, які вірять у конспірологію про штучний коронавірус, бактеріологічну зброю, змову фармкомпаній тощо. А давайте пригадаємо, хто першим почав заливати це у вуха співвітчизників.

Канали Медведчука – джерела фейків про COVID-19

12 лютого 2020 року року відомий кардіохірург Борис Тодуров розповів Наташі Влащенко на нині заблокованому рішенням РНБО телеканалі ZIK про те, що:

"говорят, уже расшифровали геном (COVID-19) и выявили, что да, он искусственный",

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"сегодня же огромное количество биологического оружия, огромное количество стран-террористов, которые могут это делать",

"судя по смертности, в мире такого вируса еще не было по такой летальности как сейчас",

"вакцины от него уже есть, в Украине их не было до недавнего времени, их завозят пока нелегально, в частные клиники, их уже используют" (це лютий 2020, нагадую)

До речі, частина програми була присвячена тому, як "міровая закуліса", "західний капітал", Сорос руками Уляни Супрун намагалася "сократить количество пожилых людей в Украине".

Це була одна з перших заяв, пізніше повторена на десятках інших ефірів і майданчиків різними спікерами.

Сьогоднішні цифри показують, наскільки токсична і небезпечна ця маячня. У короткому часовому проміжку (рік) дуже добре видно, як швидко і масово вона отруює свідомість людей.