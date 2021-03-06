Один з найбільших в Україні: хто опікується унікальним Міжрічинським парком – відео

Джерело:Ukraїner
Міжрічинський парк на Сіверщині своєю назвою завдячує розташуванню в межиріччі Дніпра та Десни. Це один із найбільших регіональних ландшафтних парків України та природно-заповідних об’єктів Європи.
Розлогі лісові масиви, болота й луки збереглися там у первозданному вигляді та слугують домівкою для рідкісних видів тварин.
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Там можна не лише збирати гриби та ягоди, а й вести господарську діяльність. На території парку є й історико-культурні пам'ятки, зокрема церкви XIX століття, а також діє музей традиційних ремесел регіону.
Півстоліття тому з цих земель виселили кілька десятків сіл, розчищаючи територію під військові полігони: Деснянський та Гончарівський. Людям давали невелику грошову компенсацію.Довідка. Крім цього, їх забезпечували військовими машинами, куди вантажилися хати. Дерев'яні хати легко розбирались та перевозилися на потрібне місце.
Військові полігони, які діють і нині, не входять до території парку. Іноді там проводять стрільби. Як пояснив Андрій Сагайдак, засновник та екскурсовод Міжрічинського парку, тваринам це не заважає.
А те, що доступ людей обмежений, навпаки добре спрацьовує. Птахи, якщо чують ці постріли часто, то вони до них звикають, як до грому,
– підкреслив він.
"Це їх не лякає. Звичайно, якщо там техніка їздить, якщо пожежі, то це вже негативний фактор", – додав Андрій Сагайдак.
Міжрічинський парк на Сіверщині / Фото Ukraїner, Микита Завілінський
Сагайдак показав зламані на висоті 2 метрів гілки, які лосі обскубують зимою. Ці кремезні тварини дуже спокійні та не мають ворогів у тваринному світі. Також у парку живуть рисі, бобри та кабани.
З птахів у парку зустрічається бугай, а також бекас або баранець – невеликий болотяний птах. Окрім них, тут гніздяться чорні лелеки та сірі журавлі. Мешкає тут і безліч хижих птахів.
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