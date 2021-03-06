Міжрічинський парк на Сіверщині своєю назвою завдячує розташуванню в межиріччі Дніпра та Десни. Це один із найбільших регіональних ландшафтних парків України та природно-заповідних об’єктів Європи.

Розлогі лісові масиви, болота й луки збереглися там у первозданному вигляді та слугують домівкою для рідкісних видів тварин.

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Там можна не лише збирати гриби та ягоди, а й вести господарську діяльність. На території парку є й історико-культурні пам'ятки, зокрема церкви XIX століття, а також діє музей традиційних ремесел регіону.

Чому звідти виселили людей

Півстоліття тому з цих земель виселили кілька десятків сіл, розчищаючи територію під військові полігони: Деснянський та Гончарівський. Людям давали невелику грошову компенсацію.

Довідка. Крім цього, їх забезпечували військовими машинами, куди вантажилися хати. Дерев'яні хати легко розбирались та перевозилися на потрібне місце.

Військові полігони, які діють і нині, не входять до території парку. Іноді там проводять стрільби. Як пояснив Андрій Сагайдак, засновник та екскурсовод Міжрічинського парку, тваринам це не заважає.

А те, що доступ людей обмежений, навпаки добре спрацьовує. Птахи, якщо чують ці постріли часто, то вони до них звикають, як до грому,

– підкреслив він.

"Це їх не лякає. Звичайно, якщо там техніка їздить, якщо пожежі, то це вже негативний фактор", – додав Андрій Сагайдак.



Міжрічинський парк на Сіверщині / Фото Ukraїner, Микита Завілінський

Чим унікальний Міжрічинський парк

Через малозаселеність цих земель у минулому збереглося понад 2 тисячі рідкісних видів рослин і тварин.

Понад 100 з них — червонокнижні. Серед них – кажани нетопирі, які живуть в офісі парку.

які живуть в офісі парку. У Міжрічинському парку – найбільша в Україні популяція лося, приблизно 130 особин.

Сагайдак показав зламані на висоті 2 метрів гілки, які лосі обскубують зимою. Ці кремезні тварини дуже спокійні та не мають ворогів у тваринному світі. Також у парку живуть рисі, бобри та кабани.

З птахів у парку зустрічається бугай, а також бекас або баранець – невеликий болотяний птах. Окрім них, тут гніздяться чорні лелеки та сірі журавлі. Мешкає тут і безліч хижих птахів.

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