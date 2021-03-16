Царське село: які статки в найбагатших олігархів України

Джерело:"Підгорає" на 24 каналі
В Україні оновили список корупціонерів не лише ззовні – інтерфейс та позначки. Змінилось і внутрішнє наповнення.
Тепер там, кажуть, можна швидко знайти корупціонерів за прізвищем, за видом корупційного діяння або за місцем скоєння злочину. Детальніше – у відеоблозі.
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Постає наступне логічне питання – для чого цей реєстр взагалі потрібен? Передусім, кажуть:
І якщо є, то варіанти 2: або не призначати, або (якщо зі вчинення злочину минуло щонайменше 3 роки), то можна і призначати. Бо термін давності, як то кажуть, сплив: людина покаялась і заслуговує на другий шанс.Статистика. В реєстрі корупціонерів України зараз майже 36 тисяч осіб.
Таке собі царське село. І в ньому я, чесно скажу, спробувала знайти прізвища, які перерахував нещодавно у своєму зверненні президент: Віктор Медведчук, Ігор Коломойський, Петро Порошенко, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук чи Дмитро Фірташ. У реєстрі їх не було, але були вони у другому місці.
Журнал Forbes оновив список українських мільярдерів. Жодна пандемія, жодні локдауни та жодні розмови про фінансову кризу зовсім не вплинули на фінансові здобутки українських багатіїв, статки яких у 2020 році лише росли та примножувалися.
Нових прізвищ у списку немає побачите, але цифри вас здивують.
Статки найбагатшої людини України – Ріната Ахметова зросли з майже 3 мільярдів до трохи понад 7,5 мільярдів доларів, тобто у понад 2 рази.
Рінат Ахметов очолює рейтинг / Фото The Page
Це не лише гарантувало йому перше місце в українському рейтингу, а й забезпечило значний відрив від інших українських олігархів-мільярдерів.До речі! У світі Ахметов займає 330 сходинку серед найбагатших людей планети.
А звідки у Ахметова гроші це, начебто, не наша справа. Ми в нього купуємо невиправдано дорогу електроенергію, яку продає ДТЕК, а він купує собі невиправдано найдорожчі особняки.
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Ще в його власності є найдорожча квартира у Лондоні, вартість якої на момент купівлі складала 136 мільйонів фунтів, зараз, напевно, вже дорожче.
Якщо ви зараз подумали, скільки ж треба працювати, щоб заробити стільки грошей, як є у Ахметова, то я вже порахувала і можу вам сказати: якщо ваша зарплата десь 12 – 14 тисяч гривень, то вам необхідно працювати десь 2 мільйони років.
На другому місці українського Forbes Віктор Пінчук. Його статки у 2020 році також зросли – від майже 1,5 мільярда до 2,5 мільярдів доларів.
Віктор Пінчук посів друге місце у списку / Фото Shutterstock
І попри те, що прізвище олігарха було серед інших названо президентом Володимиром Зеленським як прізвище не найкращого партнера для бізнесу, деякі депутати раніше були не проти співпрацювати з одним із найбагатших українців.
Як з'ясували тоді "Схеми", більшості народних обранців Фонд Пінчука у своєму листі запропонував оплатити цю подорож до Швейцарії. Частина з них на це погодилася, а от чи віддячили вони вже олігарху за цю подорож – залишається лише здогадуватись.
До теми Кучма "підкинув" Єрмака з Мінська до Києва літаком Пінчука, – "Схеми"
Третє місце у списку українського Forbes посів Костянтин Жеваго. Його статки у 2020 році підросли також майже вдвічі і склали 2 мільярди 400 мільйонів доларів.Зауважимо! Ще рік тому мільярдера Костянтина Жеваго не було в цьому рейтингу.
Костянтин Жеваго – один із фігурантів вкладників свого ж банку "Фінанси та кредит". Суму, яку він винен українцям, правоохоронці оцінили у 2,5 мільярди гривень. Це стара інформація.
Костянтин Жеваго / Фото Liga.net
За новою – майно заводу Жеваго примусово стягнуть за борги, які тепер вимірюють у 4 мільярди 200 мільйонів гривень. За інформацією Національного банку України, завод є поручителем за боргами банку "Фінанси та Кредит", тож йому і розраховуватись.
Олігарха оголосили у розшук і підозрюють у розтраті грошей. А от чому він перебуває не в першому списку корупціонерів, а у другому найбагатших людей України – це вже питання риторичне.
Таке ж риторичне питання можна поширити ще на одного фігуранта журналістських розслідувань – Ігоря Коломойського. Він ледь не завалив всю фінансову систему України, адже щоб потрапити у рейтинг найбагатших, не вигадав нічого кращого, як збагатитись коштом вкладників "Приватбанку".
Саме проти нього тиждень тому у Сполучених Штатах Америки ввели санкції. Олігарх, за даними Forbes, ще в червні 2020 року мав 1 мільярд, а наразі володіє майже 2 мільярдами доларів.
Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу
Потрапив до списку багатіїв, які лише зміцнили свої фінанси, і Петро Порошенко. Його статки Forbes оцінює в 1,6 мільярда доларів. Більшість цих грошей займають активи компанії Roshen.
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В сумі 5 олігархів володіють 400-ми мільярдами гривень. Це сума, яку Україна цьогоріч витратить на соціальне забезпечення. Або за ці гроші, ми б могли погасити державний борг, віддати на охорону здоров'я та забезпечити оборону нашої країни.