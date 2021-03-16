Царське село: які статки в найбагатших олігархів України

В Україні оновили список корупціонерів не лише ззовні – інтерфейс та позначки. Змінилось і внутрішнє наповнення.

Тепер там, кажуть, можна швидко знайти корупціонерів за прізвищем, за видом корупційного діяння або за місцем скоєння злочину. Детальніше – у відеоблозі.

Попередній випуск Корупція та махінації з квартирами: що не так з новими членами Вищої ради правосуддя

Для чого потрібен реєстр

Постає наступне логічне питання – для чого цей реєстр взагалі потрібен? Передусім, кажуть:

для публічності – щоб країна знала, "своїх героїв в обличчя";

– щоб країна знала, "своїх героїв в обличчя"; щоб "гуглити" – перед тим, як призначати ту чи іншу особу на державну посаду, можна, навіть потрібно, зайти в реєстр і перевірити, чи є там її прізвище.

І якщо є, то варіанти 2: або не призначати, або (якщо зі вчинення злочину минуло щонайменше 3 роки), то можна і призначати. Бо термін давності, як то кажуть, сплив: людина покаялась і заслуговує на другий шанс.

В реєстрі корупціонерів України зараз майже 36 тисяч осіб.

Таке собі царське село. І в ньому я, чесно скажу, спробувала знайти прізвища, які перерахував нещодавно у своєму зверненні президент: Віктор Медведчук, Ігор Коломойський, Петро Порошенко, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук чи Дмитро Фірташ. У реєстрі їх не було, але були вони у другому місці.

Список українських мільярдерів

Журнал Forbes оновив список українських мільярдерів. Жодна пандемія, жодні локдауни та жодні розмови про фінансову кризу зовсім не вплинули на фінансові здобутки українських багатіїв, статки яких у 2020 році лише росли та примножувалися.

Нових прізвищ у списку немає побачите, але цифри вас здивують.

Найбагатша людина – Рінат Ахметов

Статки найбагатшої людини України – Ріната Ахметова зросли з майже 3 мільярдів до трохи понад 7,5 мільярдів доларів, тобто у понад 2 рази.



Рінат Ахметов очолює рейтинг / Фото The Page

Це не лише гарантувало йому перше місце в українському рейтингу, а й забезпечило значний відрив від інших українських олігархів-мільярдерів.

Звідки гроші в Ахметова

У світі Ахметов займає 330 сходинку серед найбагатших людей планети.

А звідки у Ахметова гроші це, начебто, не наша справа. Ми в нього купуємо невиправдано дорогу електроенергію, яку продає ДТЕК, а він купує собі невиправдано найдорожчі особняки.

Зверніть увагу Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів: хто його очолює

Ще в його власності є найдорожча квартира у Лондоні, вартість якої на момент купівлі складала 136 мільйонів фунтів, зараз, напевно, вже дорожче.

Якщо ви зараз подумали, скільки ж треба працювати, щоб заробити стільки грошей, як є у Ахметова, то я вже порахувала і можу вам сказати: якщо ваша зарплата десь 12 – 14 тисяч гривень, то вам необхідно працювати десь 2 мільйони років.

На другому місці є Віктор Пінчук

На другому місці українського Forbes Віктор Пінчук. Його статки у 2020 році також зросли – від майже 1,5 мільярда до 2,5 мільярдів доларів.



Віктор Пінчук посів друге місце у списку / Фото Shutterstock

І попри те, що прізвище олігарха було серед інших названо президентом Володимиром Зеленським як прізвище не найкращого партнера для бізнесу, деякі депутати раніше були не проти співпрацювати з одним із найбагатших українців.

! У січні 2020 року саме Фонд олігарха Віктора Пінчука був головним організатором українського сніданку у Давосі. На ньому були присутні і десятки українських депутатів.

Як з'ясували тоді "Схеми", більшості народних обранців Фонд Пінчука у своєму листі запропонував оплатити цю подорож до Швейцарії. Частина з них на це погодилася, а от чи віддячили вони вже олігарху за цю подорож – залишається лише здогадуватись.

До теми Кучма "підкинув" Єрмака з Мінська до Києва літаком Пінчука, – "Схеми"

Третє місце – у Костянтина Жеваго

Третє місце у списку українського Forbes посів Костянтин Жеваго. Його статки у 2020 році підросли також майже вдвічі і склали 2 мільярди 400 мільйонів доларів.

Ще рік тому мільярдера Костянтина Жеваго не було в цьому рейтингу.

Костянтин Жеваго – один із фігурантів вкладників свого ж банку "Фінанси та кредит". Суму, яку він винен українцям, правоохоронці оцінили у 2,5 мільярди гривень. Це стара інформація.



Костянтин Жеваго / Фото Liga.net

За новою – майно заводу Жеваго примусово стягнуть за борги, які тепер вимірюють у 4 мільярди 200 мільйонів гривень. За інформацією Національного банку України, завод є поручителем за боргами банку "Фінанси та Кредит", тож йому і розраховуватись.

Олігарха оголосили у розшук і підозрюють у розтраті грошей. А от чому він перебуває не в першому списку корупціонерів, а у другому найбагатших людей України – це вже питання риторичне.

До списку увійшов Ігор Коломойський

Таке ж риторичне питання можна поширити ще на одного фігуранта журналістських розслідувань – Ігоря Коломойського. Він ледь не завалив всю фінансову систему України, адже щоб потрапити у рейтинг найбагатших, не вигадав нічого кращого, як збагатитись коштом вкладників "Приватбанку".

Саме проти нього тиждень тому у Сполучених Штатах Америки ввели санкції. Олігарх, за даними Forbes, ще в червні 2020 року мав 1 мільярд, а наразі володіє майже 2 мільярдами доларів.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу

У списку найбагатших – і Петро Порошенко

Потрапив до списку багатіїв, які лише зміцнили свої фінанси, і Петро Порошенко. Його статки Forbes оцінює в 1,6 мільярда доларів. Більшість цих грошей займають активи компанії Roshen.

Цікаво Зеленський, Порошенко та Бойко: кому найбільше довіряють українці

В сумі 5 олігархів володіють 400-ми мільярдами гривень. Це сума, яку Україна цьогоріч витратить на соціальне забезпечення. Або за ці гроші, ми б могли погасити державний борг, віддати на охорону здоров'я та забезпечити оборону нашої країни.