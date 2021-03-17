Зеленський, Венедіктова чи Єрмак: хто намагається надурити послів G20 найбільше

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з послами країн "Великої двадцятки". Їх переконували, що ОП сфокусований на боротьбі з корупцією, судовій реформі та зменшенні впливу олігархів.

Після такого посольства звіряють почуте з реальністю. Наприклад, питають, які є новини про топові справи Національного антикорупційного бюро і просування судової реформи. Однак питають не в ОП, а в організацій, яким довіряють.

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Відповідь на запит посольства у Центрі протидії корупції

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова вже 5 місяців блокує підозри по "Приватбанку" в ключовому епізоді на 10 мільярдів гривень. Венедіктова підписала підозри на 136 мільйонів, однак блокує на 10 мільярдів.

І Венедіктова, і Володимир Зеленський однозначно відчувають різницю між цими сумами. Хоч президент і пообіцяв західним партнерам боротись з олігархами.

Генпрокурорка Зеленського пів року блокує передачу Ахметівського "Роттердаму +" в суд, справу з встановленими експертизою збитками на 39 мільярдів гривень.

Збір підписів за звільнення Ситника

Депутати "Слуги народу" почали збір підписів на позачергове зібрання Ради для звільнення директора Національного антикорупційного бюро. 3 нардепів першими підписали скликання позачергової сесії для звільнення директора НАБУ, зокрема:

Дар'я Володіна;

Артем Дмитрук;

Олександр Дануца.

В грудні саме ці депутати ходили до ВАКС щоб підтримати Олега Татарова. Тоді Дмитрук заявив, що Татаров – це людина, яка встала на захист державних інтересів, не побоялася піти проти керівництва НАБУ.

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У своєму пості "Слуга" Володіна разом з Дмитруком і Дануцою погрожували Ситнику звільненням через справу Татарова.



"Слуги" закликали звільнити Ситника / Фото з фейсбуку Дар'ї Володіної

У іншому дописі на фейсбуці, Володіна опублікувала фотографію з Татаровим.



Володіна опублікувала фото з Татаровим / Фото з фейсбуку Дар'​ї Володіної

Водночас вже 5 місяців очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і Венедіктова захищають заступника голови ОП – Олега Татарова. Вони використовують для цього підконтрольні київські суди, Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Ось вам черговий доказ того, що Татаров і його депутати системно працюють над руйнуванням стосунків України з західними союзниками. Татаров, якого керівник Єрмак і від НАБУ захищає, і своїм заступником залишає.

Судова реформа

Парламентська більшість Зеленського в першому читанні проголосувала за законопроєкт, який віддає Вищій раді правосуддя визначальний вплив на призначення майже 2 тисяч суддів. Подана Зеленським у Верховну Раду судова реформа полягає у "бетонуванні" впливу судової мафії через збереження чинної ВРП.

Повірте, я був би щасливим написати протилежне й роблю для цього все можливе. Проте рішення за Зеленським, зрештою – це його Офіс, а не мій. Нам доведеться відповісти міжнародним партнерам, що в Офісі Президента їм вкотре замилювали очі: і про успіхи в боротьбі з корупцією, і про судову реформи, і про деолігархізацію.

Єрмак намагається усіх обманути

Партнери з "Великої двадцятки" отримають чергове підтвердження, що Єрмак намагається їх обманути, вже не вперше. Це не допомагає Україні з такою необхідною нам міжнародною підтримкою. Брехня завжди руйнує стосунки і довіру, а не будує їх.

До теми Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Офіс Президента анонсував світовий тур для залучення інвестицій. Перше питання Зеленському від інвесторів буде про суди і корупцію. Розказувати їм "казочки Єрмака" – репутаційне самогубство.

Все це західні союзники добре бачать. На фоні усього цього, спроби Єрмака обманути їх виглядають жалюгідно. Не зрозуміло, як Зеленський таке не помічає або, що ще гірше, дозволяє.