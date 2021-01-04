Комітет виборців України дослідив, як парламентські групи й фракції у 2020 році відвідували засідання Верховної Ради. Найбільшими прогульниками стали депутати фракції "За майбутнє" та "Опозиційної платформи – За життя".

Всього протягом 2020 року Верховна Рада провела 89 пленарних засідань. Про це повідомляє Комітет виборців України.

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Як фракції та групи відвідували засідання:

"За майбутнє" – 46% відвідування засідань,

"Опозиційна платформа – За життя" – 53%,

"Батьківщина" – 56%,

"Голос" – 67%,

"Довіра" – 68%,

"Європейська Солідарність" – 71%,

"Слуга народу" – 72%.

Таким чином найвідповідальніше до своєї роботи ставилися представники "Слуги народу" та "Європейської Солідарності", а ось депутати з групи "За майбутнє" – єдині, хто пропустили понад половину засідань.

Коментар КВУ щодо прогулів

Очільник Комітету виборців Олексій Кошель відзначає, що на відвідуваність парламенту дещо вплинула ситуація з коронавірусом, але загальна тенденція не змінилася.

Протягом 2020 року депутати від "Слуги народу" або "Європейської Солідарності" були лідерами за відвідуваністю в 10 місяцях з 12. Натомість депутати "За майбутнє" були головними прогульниками протягом 8 місяців.

Юридично за пропуск пленарних засідань Верховної Ради без поважних причин передбачено фінансові штрафи. За це депутатам скорочують зарплату в кінці місяця.

Та на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували й продовжують ігнорувати засідання парламенту,

– розповів Олексій Кошель.