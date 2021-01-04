Головні прогульники Верховної Ради у 2020 році: хто найбільше "відзначився"
Комітет виборців України дослідив, як парламентські групи й фракції у 2020 році відвідували засідання Верховної Ради. Найбільшими прогульниками стали депутати фракції "За майбутнє" та "Опозиційної платформи – За життя".
Всього протягом 2020 року Верховна Рада провела 89 пленарних засідань. Про це повідомляє Комітет виборців України.
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Як фракції та групи відвідували засідання:
- "За майбутнє" – 46% відвідування засідань,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 53%,
- "Батьківщина" – 56%,
- "Голос" – 67%,
- "Довіра" – 68%,
- "Європейська Солідарність" – 71%,
- "Слуга народу" – 72%.
Таким чином найвідповідальніше до своєї роботи ставилися представники "Слуги народу" та "Європейської Солідарності", а ось депутати з групи "За майбутнє" – єдині, хто пропустили понад половину засідань.
Коментар КВУ щодо прогулів
Очільник Комітету виборців Олексій Кошель відзначає, що на відвідуваність парламенту дещо вплинула ситуація з коронавірусом, але загальна тенденція не змінилася.
Протягом 2020 року депутати від "Слуги народу" або "Європейської Солідарності" були лідерами за відвідуваністю в 10 місяцях з 12. Натомість депутати "За майбутнє" були головними прогульниками протягом 8 місяців.
Юридично за пропуск пленарних засідань Верховної Ради без поважних причин передбачено фінансові штрафи. За це депутатам скорочують зарплату в кінці місяця.
Та на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували й продовжують ігнорувати засідання парламенту,
– розповів Олексій Кошель.
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