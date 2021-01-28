Федеральна будівля імені Альфреда Мара 19 квітня 1995 року перетворилася в руїни. Потужний вибух завалив третину споруди. Фасад – повністю знищений. Підрив був настільки потужним, що його чули за 80 кілометрів від епіцентру.

Джерело: "Конфлікти" на 24 каналі

За кілька днів стало відомо, що 168 людей загинули, майже 700 поранені, 324 будівлі в радіусі 16 кварталів пошкодило ударною хвилею.

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Хто і навіщо влаштував теракт

Коли димові хмари розвіялися, а пожежу загасили, в людей було всього 2 питання: Хто? і Навіщо? Відповідь шокувала. Теракт влаштував свій же – американець Тімоті Маквей.

Тімоті Маквей був один із наших. Ветеран війни, виріс у передмісті Буффало. Ми мали з'ясувати, чому він так вчинив, хто він такий і які його мотиви,

– зазначив журналіст Лу Мітчел.

У Маквея було складне дитинство. Друзів не мав, а єдиною розрадою в житті було стрільбище, до якого привчив дідусь. Закінчивши школу із не дуже високими оцінками, він пішов служити в армію.



Теракт в Оклахома-Сіті / Скриншот з відео

Його навіть нагородили Бронзовою зіркою за участь у війні в Перській затоці. Зрозумівши, що бути військовим у нього добре виходить, мав на меті долучитися до спецназу. Але його швидко викинули через погану фізичну підготовку.

Ідея магазину зброї

Цивільне життя Маквея мало цікавило. І він почав шукати шляхи хоч трохи вникнути в мілітарну тематику. Так з'явилася ідея відкрити свій магазин зброї.

Але на заваді став закон, який диктував свої правила щодо такого "бізнесу". Він почав "косо" дивитися на федеральний уряд, який, на його думку, обмежував права як майбутнього власника зброї.



Тімоті Маквей / Скриншот з відео

Товариш Маквея по службі Дейв Діллі розповів: "Він був порядним американцем: ніколи не випивав, не курив, не використовував нецензурну лексику. Він зовсім не здавався божевільним, чи як полюбляють про нього говорити – поїхавшим".

Мода на угрупування

Початок 1990-х років у США супроводжувався модою на різноманітні угрупування: парамілітарні, релігійні, расові тощо. Одними із найпопулярніших тоді були неонацистські. Організація WASP захоплювалася думками, запропонованими гітлерівською ідеологією.

Верховенство раси

А разом із нею – і парадигмою, в якій вершиною еволюції є біла надлюдина. Расова відмінність має означати одночасно і розміщення на соціальній драбині. Серед них – група The Order. Представники руху вважали білих – правителями світу. Мовляв, Америка тільки для них. Вони:

проводили збори із довгими проповідями про верховенство білих над всіма іншими;

влаштовували провокаційні мітинги за свої права;

влаштувували "полювання" на усіх, в кого колір шкіри на пів тона темніший за білий;

вони запасилися потужним арсеналом на випадок чергової війни.

Також були і релігійні секти, які в деяких випадках пропагували теж саме – верховенство якоїсь однієї раси. Тим не менш, усіх їх об'єднувало одне – ненависть до американського уряду. Клеймо на урядовій верхівці ставили через війни, у які в США втягували громадян, спонсоруючи конфлікти грішми платників податків.



Маквей ненавидів уряд / Скриншот з відео

Ненависть до уряду

За словами режисера Барака Гудмана, є багато проявів ненависті до уряду. Але тільки 2 речі їх всіх об'єднують:

► перша – пряме протистояння федеральному уряду. Вони відчували що федерели – це розсадники всього диявольського. Вони відчували, що то інструмент в руках ворогів: євреїв, темношкірих, ООН;

► друга – конспірологічний спосіб мислення. Вони думали, що всі негаразди однією ниточкою тягнуться до федерального уряду.

Інцидент в Рубі-Рідж

Остаточно Маквея перемкнуло після інциденту в Рубі-Рідж. У 1992 році затримання копами члена неонацистського угрупування арійської нації Ренді Рівера перетворилося у справжню бійню.

Він виявився колишнім спецпризначенцем і влаштував федералам прийом за всіма правилами бойової підготовки зелених беретів. Почалася перестрілка, в якій участь взяли:

ФБР;

служба Федеральних маршалів;

армія;

поліціянти.

Коли переговори зайшли у глухий кут, почався шквальний обстріл будинку Рівера, в якому загинула його дружина і син. Щоб психологічно зламати терориста, силовики перейшли на особистості. Переговорники направили на будинок потужні прожектори і раз у 15 хвилини телефонували Ренді, запитаючи в нього, як поживає кохана.



Ренді Рівер і його дружина / Скриншот з відео

Маквей розізлився

Всі будівлі довкола головного помешкання знесли бульдозерами. Йому не залишалося нічого, окрім як здатися. Погрози уряду щодо розправи над ним і дітьми змусили його підняти білий прапор. Але тоді ніхто з правоооронних структур і подумати не міг, чим обернеться така тактика.

Маквей і без того ненавидів уряд. А тоді стався інцидент у Рубі-Рідж. Це остаточно розізлило його. Він розцінював все це, як убивство. Нібито все це робилося тільки для того, щоб уряд мав право репресувати власників зброї,

– зауважив біограф Ден Гербек.

Що ще вплинуло на поведінку Маквея

Черговий епізод, який вплинув на поведінку Маквея відбувся у 1993 році. Тоді федерали штурмом взяли резиденцію секти Гілки Давидової на ранчо Маунт-Кармел.

Тамтешній лідер і самопроголошений месія Девід Кореш не лише розбещував там своїх прихожанок, а й готував цілком рукотворний апокаліпсис. І для цього назбирав значний арсенал зброї і набоїв.



Що вплинуло на поведінку Маквея / Скриншот з відео

Облога закінчилася пожежою

Облога Маунт-Кармел тривала 51 день і закінчилася масштабною пожежею. В ній загинуло понад 70 людей, серед них і 24 дитини. Всі вони були давидіанцями – релігійними сектантами, які вірили, що апокаліпсис прийде в обличчі федералів.

Їхній лідер Девід Кореш, коли почалася пожежа, не дозволив вийти з комплексу нікому. Але Тімоті Маквея це мало хвилювало. Він особисто був присутній на штурмі Маунт-Кармел. І хоч в цій історії винуватцями трагедії були обидві сторони: і федерали, і прихожани церкви, від побаченого Маквей остаточно поскладав у голові план своєї майбутньої помсти.

Початок плану помсти

Після трагедії у Маунт-Кармел уряд "прикрутив гайки" власникам зброї. Правоохоронці отримали право зайти додому до будь-якого власника зброї і обшукати його будинок у випадку підозри. Маквей розцінював це як порушення не тільки свої прав, а й усіх американців.

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Тоді його манія на зброю тільки посилювалася, точно так само як і культура зброї у США: оранізовувалися виставки зброї, стрільби. Все це було виявленням американського патріотизму і вірою у свою державу. Для любителів постріляти документ Брейді Білл був посяганням на святе. Найбільший протест висловлювали неонацисти.

Було багато людей, які їздили з однієї виставки на іншу, продавали там і обмінювали зброю. Тімоті Маквей став одним із них. В процесі він зустрівся із неонацистами і долучився до їхніх рядів. Він став частиною величезного руху,

– відзначив письменник Леонард Зескінд.

Насправді офіційних даних, які б підтверджували повноцінне членство Маквея у таких організаціях, немає. Так говорить американський уряд, можливо, намагаючись виставити його дияволом, аби його собистість не перетворилася на культ і запобігала майбутнім терактам. Тим не менш, для Маквея мрія про відкриття магазину зброї розбилася вщент.



Маквей мав один шанс для теракту / Скриншот з відео

Лише один шанс

Атака на уряд мала бути добре спланованою. Шанс лише один. Понад рік Маквей обирав будівлю для підриву. Після кількох відвідувань федеральних установ, він вирішив – ідеальним місцем буде комплекс імені Альфреда Марра в Оклахома-Сіті.

Це 9-поверхова будівля, в якій були офіси різноманітних федеральних структур:

бюро алкоголю;

тютюну;

вогнепальної зброї;

вибухових речовин;

Управління боротьби з наркотиками;

військомати – загалом, 14 відомств.

Але крім них там був дитячий садок і служба соціального забезпечення. Головну ставку Маквей зробив на фасад будівлі – весь був скляним. Від вибуху скло могло б, якщо не вбити, то поранити кілька десятків людей.

Дізнався про вибухівку

Ретельно вивчивши план будівлі, прийшов час думати над вибухівкою. Із книги "Щоденники Тернера", яка описує як боротися з урядом, він дізнався, як зробити вибухівку. Для цього йому необхідно було всього 2 головних компоненти:

► нітрат амонію, який він скуповував мішками;

► сейсмогель.



Оклахома-Сіті / Скриншот з відео

Перевага останнього була в тому, що його зручно перевозити, адже бомба була розрахована для вантажівки. Легально роздобути компоненти для вибухівки було неможливо. Маквей грабував склади, шукав замінники. І зрештою, витративши 5 тисяч доларів, нашпигував вантажівку двома тоннами смертоносної начинки.

Хто допоміг Маквею

Щоб доставити вибухівку, треба була габаритна машина. Тут допомогла компанія RYDER. Під вигаданим іменем Роберт Клінг орендував вантажівку, нашпигувавши її тоннами вибухівки. Бочки із вибуховими речовинами він з'єднав між собою, щоб спричинити ланцюгову реакцію.

Автомобіль залишив на нульовому поверсі – на парковці. Увімкнув таймер і покинув автівку. Час пішов. Залишалося тільки чекати.

До речі! Дату для теракту Маквей обрав символічну – 19 квітня. Саме цього дня прозвучали перші постріли американської Революції. Того ж дня у 1993 році сталася трагедія у Маунт-Кармел. І через 2 роки, у 1995 році, Маквей підриває будівлю в Оклахома-Сіті.

Конструкція миттєво завалилася

О 9:02 пролунав вибух. Конструкція будівлі миттєво завалилася, скло розлетілося на кількасот метрів. Всі автомобілі, що стояли на місцевій парковці на вулиці, згоріли. Загинули 168 людей.

Вибух був настільки потужний, що його збитки оцінили в 652 мільйони доларів. Для порівняння – місяць антитеориристичної операції ізраїльтян проти палестинців коштував всього на 10 мільйонів більше.



Вантажівка була нашпигованою вибухівкою / Скриншот з відео

А тут лише кілька хвилин потягли за собою не тільки колосальні збитки, а й сотні життів. Ніхто не знав, що сталося. Спочатку всі думали, що причиною підриву міг бути газ. Версію з терактом поки ніхто не розглядав.

Чи було ідеальне прикриття

Поки одні бігали в паніці шукаючи рідних, а інші оговтувалися від вибуху, Тімоті Маквей уже був на пів дорозі додому – далеко від епіцентру вибуху. Здавалось би – ідеальне прикриття: машина орендована на вигадане ім'я, сам уже 1,5 години як в дорозі.

Але ні, його зупинили правоохоронці за відсутність номерних знаків на автомобілі. В додачу ще й виявили у нього незареєстровану зброю і її нелегальне носіння. Довелося везти у відділок. Але тоді поліціянти не здогадувалися, що у їхніх руках терорист, на чиїх руках сотні скалічених життів.

В моїй голові немає сумніву: Тімоті Маквей хотів, щоб його упіймали. Хотів, щоб уряд США визвірився на нього. Він хотів убити себе руками правоохоронців,

– сказав журналіст Лу Мітчел.

Послання, а не інцидент

Тим часом на місце події прибули журналісти. Вони першими висунули версію, що вибух 19 квітня – це насправді послання, а не просто інцидент. Домашній тероризм стали розглядати як основний мотив.

Для цього треба було дізнатися звідки взявся автомобіль і хто його привіз. В компанії RYDER, де Маквей орендував вантажіку, опитали працівників і склали фоторобот. Пройшовшись по поліцейській базі, правоохоронці швидко визначили терориста – весь цей час він сидів прямо у них перед носом.

Суд тривав 2 роки

Суд над Маквеєм тривав до 1997 року, приблизно 2 роки. Правоохоронці проробили колосальну роботу – тонни вивечених документів, понад 10 тисяч опитаних свідків і гучні слухання, що транслувалися на всю Америку.



Суд над Маквеєм тривав 2 роки / Скриншот з відео

ЗМІ охрестили підривника дияволом, хоча сам Маквей так не вважав. Він говорив, що із самого початку планував підірвати тільки федеральну установу, цивільних чіпати не збирався. Але його зовсім не засмутив той факт, що в будівлі був дитячий садок і його вибухівка забрала життя понад 20 дітей, багато залишилися каліками.

Вирок – смертна кара

Вирок був очевидним – смертна кара. Маквея стратили в місті Терре-Хот в штаті Індіана. Йому ввели смертельну ін'єкцію 2001 року. За процесом убивства спостерігали понад 200 людей – родичі жертв теракту.



Змінили технологію будівництва / Скриншот з відео

Після вибуху в Оклахома-Сіті змінилося і американське законодавство:

на входах, виходах стояли озброєні правоохоронці;

в'їзд дозволяли тільки по перепустці.

Змінилося і сама технологія будівництва: каркас споруджували таким чином, щоб у випадку вибуху інші поверхи отримували мінімальні ушкодження. Такий хід подіяв. Тільки з 1995 по 2005 роки технологія допомогла запобігти понад 60 терактам.

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На місці комплексу Альфреда Марра побудували меморіальну алею, на якій розмістили 168 стільців – по-одному за кожну жертву. Теракт в Оклахома-Сіті вважався наймасштабнішим в історії США. І цим місцем поступився тільки подіям 11 вересня 2001 року.