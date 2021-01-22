Народний депутат зі "Слуги народу" Ігор Васильковський вважає, що російський репер Елджей має виступати в Україні. А парламентар з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко запитував СБУ щодо можливості в'їзду до України акторів із Росії.

Депутати мають право розсилати звернення у різні державні установи, на які там зобов’язані відповідати. "Схеми" змогли дістатися до цих листів, тож тепер розповідають, про що в них мовиться.

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"Слуга народу" Васильківський хотів бачити в Україні Елджея

19 травня 2020 року народний депутат зі "Слуги народу" Ігор Васильковський написав депутатське звернення до Державної прикордонної служби.

Він просив повідомити офіційну позицію відомства "щодо можливості в'їзду та допуску до участі у гастрольних заходах на території України громадянина Росії Узенюка Олексія Костянтиновича (псевдонім – Елджей)".

На запитання журналістів, у чиїх інтересах депутат писав звернення, Васильковський відповів: "В інтересах Елджея". А мотивував своє звернення проханнями з боку організаторів концертів та гастролей в Одесі та області.



Депутат Васильківський вважає, що росіянин Елджей має виступати в Україні / Фото "Схем"

Звернімо увагу, що на той час щодо Елджея діяла заборона Служби безпеки України (від 2018 року) на в'їзд через гастролі у Криму після його окупації Росією. Строк заборони – 3 роки. Однак її скасував Окружний адмінсуд Києва у червні 2020 року за позовом Елджея. СБУ це рішення суду не оскаржувала.

Гончаренко цікавився можливістю в'їзду російських акторів

Депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у депутатському зверненні від 17 лютого 2020 року до СБУ та прикордонників цікавився можливістю в'їзду в Україну російських акторів.

І все б нічого, та ці актори відвідували Крим після його окупації. Ба більше, дехто з них публічно схвалював окупацію Росією півострова.

У листі Гончаренко просить надати йому "офіційну інформацію про відсутність заборони на в’їзд" щодо 8 артистів із Росії. Пояснив звернення депутат тим, що про це попрохали у "Московському театрі "Школа сучасної п’єси".



Депутат Гончаренко цікавився дозволами на в'їзд для російських акторів / Фото "Схем"

Гончаренко у своєму телеграм-каналі відреагував на публікацію "Схем": "До мене звернувся Йосип Райхельгауз, засновник театру "Школа сучасної п’єси", щодо гастролей в Україні. Звернувся з питанням, чи можна трупі театру в’їжджати в Україну. Я просто перенаправив до СБУ інформацію з запитом".