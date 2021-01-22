"Схеми" розповіли, хто з нардепів цікавився в'їздом в Україну росіян, яким це заборонено
Народний депутат зі "Слуги народу" Ігор Васильковський вважає, що російський репер Елджей має виступати в Україні. А парламентар з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко запитував СБУ щодо можливості в'їзду до України акторів із Росії.
Депутати мають право розсилати звернення у різні державні установи, на які там зобов’язані відповідати. "Схеми" змогли дістатися до цих листів, тож тепер розповідають, про що в них мовиться.
Радимо прочитати Таїсія Онацька потрапила у скандал з Міноборони: біографія київської блогерки
"Слуга народу" Васильківський хотів бачити в Україні Елджея
19 травня 2020 року народний депутат зі "Слуги народу" Ігор Васильковський написав депутатське звернення до Державної прикордонної служби.
- Він просив повідомити офіційну позицію відомства "щодо можливості в'їзду та допуску до участі у гастрольних заходах на території України громадянина Росії Узенюка Олексія Костянтиновича (псевдонім – Елджей)".
На запитання журналістів, у чиїх інтересах депутат писав звернення, Васильковський відповів: "В інтересах Елджея". А мотивував своє звернення проханнями з боку організаторів концертів та гастролей в Одесі та області.
Депутат Васильківський вважає, що росіянин Елджей має виступати в Україні / Фото "Схем"
Звернімо увагу, що на той час щодо Елджея діяла заборона Служби безпеки України (від 2018 року) на в'їзд через гастролі у Криму після його окупації Росією. Строк заборони – 3 роки. Однак її скасував Окружний адмінсуд Києва у червні 2020 року за позовом Елджея. СБУ це рішення суду не оскаржувала.
Гончаренко цікавився можливістю в'їзду російських акторів
Депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у депутатському зверненні від 17 лютого 2020 року до СБУ та прикордонників цікавився можливістю в'їзду в Україну російських акторів.
- І все б нічого, та ці актори відвідували Крим після його окупації. Ба більше, дехто з них публічно схвалював окупацію Росією півострова.
У листі Гончаренко просить надати йому "офіційну інформацію про відсутність заборони на в’їзд" щодо 8 артистів із Росії. Пояснив звернення депутат тим, що про це попрохали у "Московському театрі "Школа сучасної п’єси".
Депутат Гончаренко цікавився дозволами на в'їзд для російських акторів / Фото "Схем"
Гончаренко у своєму телеграм-каналі відреагував на публікацію "Схем": "До мене звернувся Йосип Райхельгауз, засновник театру "Школа сучасної п’єси", щодо гастролей в Україні. Звернувся з питанням, чи можна трупі театру в’їжджати в Україну. Я просто перенаправив до СБУ інформацію з запитом".
Поділитися новиною