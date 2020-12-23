Бізнесмен Павло Фукс повідомив, що нині вже покійний Геннадій Кернес міг підхопити коронавірус від хатньої працівниці. Друг колишнього харківського мера розповів, що той був дещо безтурботним і хотів показати, що не боїться хвороби.

Про те, як Геннадій Кернес міг підхопити коронавірус, Павло Фукс розповів в інтерв'ю виданню "Страна".

До слова У Харкові почався похорон Геннадія Кернеса: відео

Кажуть, що хатня працівниця. Ходила навкруги, кашляла в масці. Гена був у цьому плані доволі безтурботним. Виходив на вулицю абсолютно без маски,

– пригадує бізнесмен.

Він пояснив, що для Геннадія Кернеса було важливо особисто показати, що він не боїться коронавірусу. Усе для того, щоб не зупиняли життєдіяльність міста – щоб працювало метро, бізнес тощо.

"Коли відкривали фонтан на День міста, я такої кількості людей ніколи не бачив. Усі фотографувалися, притискалися, обнімалися. Через це він постраждав, плюс, ця жінка, яка його одягала", – переконаний Павло Фукс.

Що відомо про смерть Геннадія Кернеса: