Від кого Кернес міг підхопити коронавірус: деталі від його друга Фукса
Бізнесмен Павло Фукс повідомив, що нині вже покійний Геннадій Кернес міг підхопити коронавірус від хатньої працівниці. Друг колишнього харківського мера розповів, що той був дещо безтурботним і хотів показати, що не боїться хвороби.
Про те, як Геннадій Кернес міг підхопити коронавірус, Павло Фукс розповів в інтерв'ю виданню "Страна".
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Кажуть, що хатня працівниця. Ходила навкруги, кашляла в масці. Гена був у цьому плані доволі безтурботним. Виходив на вулицю абсолютно без маски,
– пригадує бізнесмен.
Він пояснив, що для Геннадія Кернеса було важливо особисто показати, що він не боїться коронавірусу. Усе для того, щоб не зупиняли життєдіяльність міста – щоб працювало метро, бізнес тощо.
"Коли відкривали фонтан на День міста, я такої кількості людей ніколи не бачив. Усі фотографувалися, притискалися, обнімалися. Через це він постраждав, плюс, ця жінка, яка його одягала", – переконаний Павло Фукс.
Що відомо про смерть Геннадія Кернеса:
- У вересні в харківського мера діагностували коронавірус, а коли політику раптово погіршало, його терміново відправили на лікування в німецьку клініку.
- Тривалий час достовірної інформації про стан здоров'я Геннадія Кернеса не було, а 11 грудня стало відомо, що йому стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз. 17 грудня Кернес помер.
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