Хто має оплачувати рахунок в ресторані: правила етикету, які ви досі порушуєте

Етикет – це так звані норми і правила гри, які допоможуть впевненіше почуватись у суспільстві. Однак багато людей вважають, що деякі норми є абсурдними та недоцільними у сучасному житті.

Джерело: "Обережно, міф" на 24 каналі

У минулій програмі Чи справді гумор продовжує життя: найпоширеніші міфи про сміх

МІФ 1: Етикет – застаріла система обмежень

Експерти зазначають, що знання норм етикету надає людині впевненості. Адже ти розумієш, як діяти в конкретній ситуації. Виховання і повага до інших ніколи не вийде з моди.

"Етикет – це живий організм, який постійно реагує на якісь зміни, які відбувають в суспільстві. Водночас це усталені норми, які ґрунтуються на історичних та культурних моментах, а також звичаях", – розповіла фахівчиня із питань етикету та вишуканих манер Альона Калініченко.

Міф 2. Торкатися малознайомої людини – прояв симпатії до неї

Торкатись, підходити близько та говорити в обличчя малознайомої людини – не ввічливо. Єдиний жест, коли ми можемо доторкнутися, – це рукостискання.

Взяти людину за лікоть і оця добродушність, ні, вона абсолютно недоречна. Коли інша людина торкається тебе – це дуже інтимно,

– розповіла фахівчиня із питань етикету та вишуканих манер.

"Японець взагалі б майже не помер, коли б ми його поплескали по плечах. А американець без цього вирішив би, що він нам не подобається", – зазначила експертка із етикету і дипломатичного протоколу, президент Etiquette School Наталія Адаменко.



Пам'ятайте про дистанцію / Фото Pexel

Міф 3. Рукостискання – вічна і невмируща традиція

Пандемія коронавірусу зробила певні кроки до того, аби правила етикету змінилися. У доковідні часи чоловік за все життя потискав руки в середньому 15 тисяч разів. І не замислювався, що разом із цим потиском, він отримує 124 мільйони нових бактерій. Для порівняння за 10 секунд французького поцілунку людина збагачується на третину менше – 80 мільйонів нових бактерій.

"Ми звикнемо до інших реалій, а рукостискання – це таке як архаїзм", – сказала викладачка і лекторка з піару, керівниця відділу комунікацій Ajax Systems Віра Щербакова.



Рукостискання втрачає свою актуальність / Фото Pexel

Міф 4. Рахунок у ресторані завжди повинен оплачувати чоловік

Експерти зазначають, якщо це побачення, то це має зробити кавалер. Але гарним тоном буде, якщо дівчини проявить ввічливість і запропонує, до прикладу, розділити рахунок на двох.

Цікаво Дівчаткам – рожеве, хлопчикам – блакитне: популярні міфи про сексизм

"Коли ти запросив на зустріч, тоді за тобою оплата рахунку, бо ти не знаєш, чи людина запланувала свій бюджет так, аби витратити гроші в певному місці", – розповів автор проєкту "Вєсті", креативний продюсер Юрій Гаврищак.



Хто ж має оплатити рахунок в ресторані / Фото Pexel

Міф 5. Галантний кавалер носить сумочку своєї дами

Звичайна сумочка, яку ми беремо з собою, наприклад, на прогулянку чи в офіс, – це аксесуар. Тому віддавати її чоловіку є нелогічно.

"Якщо це велика валіза чи сумка з картоплею, то, безумовно, допоможіть жінці. А коли це просто її сумочка – це смішно, це не турбота і не правило", – заявила експертка із етикету і дипломатичного протоколу, президент Etiquette School.



Чоловік не повинен носити сумку своєї дами / Фото Pexel

Міф 6. Білі шкарпетки під сандалі – стильно і модно

Сандалі – це виключно літній, пляжний, прогулянковий вид взуття. І поєднувати шкарпетки з ними – не можна.

"Сандалі носять лише влітку – на пляжі і на вулиці, коли гаряче. А шкарпетки і сандалі – це як чорна сорочка і біла краватка", – сказала Наталія Адаменко.



Не варто поєднувати сандалі зі шкарпетками / Фото Pexel

Міф 7. Дрес-код застарів. Людина не повинна перейматися через одяг

Якщо людина одягнена по дрес-коду, то відразу зрозуміло до якої професії вона належить. Тобто подекуди одяг може показати роль людини в соціумі.

Читайте також Скандали укріплюють стосунки: чи правда, що сваритись корисно – найпоширеніші міфи

"Потрібно відповідати вимогам – якщо тебе запрошують на бал чи світський раут, є дрес-код, як потрібно одягатися… Тенденції показують, що ділові зустрічі можуть проводитися в джинсах. Але, якщо ти йдеш, наприклад, в театр, то має бути відповідний вигляд, так ти висловлюєш повагу і шану", – сказала фахів із питань етикету та вишуканих манер.



Не забувайте про дрес-код там, де він необхідний / Фото Pexel