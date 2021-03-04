Окрім Коломойського, групу олігарха контролює ще троє людей, – журналіст

Джерело:24 канал
Олігарх Ігор Коломойський має широкий спектр впливу в Україні. Вдарити по Президенту України Володимиру Зеленському він зможе розвалом коаліції, якщо звідти вийде його група.
Загалом у групі перебуває 23 людей. Про це в ефірі розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець.
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За його словами, їх важко назвати групою Коломойського, адже крім нього, її контролює ще троє людей:
Чомусь, як зауважив журналіст, під час важливого голосування у "Слузі народу" переконують своїх же депутатів у тому, що група Коломойського – це 40 нардепів.
Хто керує групою Коломойського: дивіться відео
Але наразі їх є 23 людей. Раніше туди зараховували Олександра Трухіна. Раніше він був зятем бізнес-партнера Коломойського – Олексія Мартинова. Але наразі він дуже добре контактує з Андрієм Єрмаком (тобто перебуває у групі президента).
"Я розмовляв з Коломойським. Він зазначив, що не робитиме різких рухів і зрештою прямої конфронтації з Зеленським поки не має", – наголосив Кравець.
Коломойський поки намагається "тримати марку". Але якщо війна почнеться і якщо загроза буде особисто олігарху, то це буде війна без правил,
– сказав журналіст.
"Він домовлятиметься зі всіма: може помиритись з Петром Порошенком, в нього залишаються хороші стосунки з Юлією Тимошенко, він знайде спільну мову з "Опозиційною платформою – За життя". Він допомагатиме усім, щоб завалити Зеленського", – додав журналіст.