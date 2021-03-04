Олігарх Ігор Коломойський має широкий спектр впливу в Україні. Вдарити по Президенту України Володимиру Зеленському він зможе розвалом коаліції, якщо звідти вийде його група.

Загалом у групі перебуває 23 людей. Про це в ефірі розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець.

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Хто контролює групу Коломойського

За його словами, їх важко назвати групою Коломойського, адже крім нього, її контролює ще троє людей:

Ігор Палиця – його бізнес-партнер та лідер партії "За майбутнє";

– його бізнес-партнер та лідер партії "За майбутнє"; Святослав Олійник , який був головою Дніпровської обласної ради і курує частину дніпровських мажоритарників;

, який був головою Дніпровської обласної ради і курує частину дніпровських мажоритарників; Юрій Шаповал, який курує полтавських депутатів.

Скільки людей у групі

Чомусь, як зауважив журналіст, під час важливого голосування у "Слузі народу" переконують своїх же депутатів у тому, що група Коломойського – це 40 нардепів.

Хто керує групою Коломойського: дивіться відео

Але наразі їх є 23 людей. Раніше туди зараховували Олександра Трухіна. Раніше він був зятем бізнес-партнера Коломойського – Олексія Мартинова. Але наразі він дуже добре контактує з Андрієм Єрмаком (тобто перебуває у групі президента).

Коломойський не робитиме різких рухів

"Я розмовляв з Коломойським. Він зазначив, що не робитиме різких рухів і зрештою прямої конфронтації з Зеленським поки не має", – наголосив Кравець.

Коломойський поки намагається "тримати марку". Але якщо війна почнеться і якщо загроза буде особисто олігарху, то це буде війна без правил,

– сказав журналіст.

"Він домовлятиметься зі всіма: може помиритись з Петром Порошенком, в нього залишаються хороші стосунки з Юлією Тимошенко, він знайде спільну мову з "Опозиційною платформою – За життя". Він допомагатиме усім, щоб завалити Зеленського", – додав журналіст.