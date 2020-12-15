Державна прикордонна служба України у 2020 році не пропустила в державу понад 19,5 тисячі іноземців. Серед них найбільше було громадян Росії, Молдови і Туреччини.

Виявили понад 8 тисяч осіб – як українців, так і іноземців, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Кого не пустили в Україну

За словами керівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, у більшості випадків на територію України не пустили тих, хто:

не зміг підтвердити мету своєї подорожі;

мали обмеження в'їзду;

незаконно відвідували окуповані території;

перевищили терміни перебування;

подорожували з недійсними документами.

Він відзначив, що саме співробітники прикордонного відомства винесли щодо іноземців за різні порушення понад 7800 заборон на в'їзд до країни.

За 11 місяців ми виявили понад 8 тисся осіб – це й українці, і іноземці, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. За добу ми фіксуємо до 40 таких осіб,

– зазначив Дайнеко.

Принципова позиція прикордонників

Керівник Держприкордонслужби також ствердив, що позиція прикордонників принципова: якщо громадянин іноземної держави відвідував територію окупованого Криму, окупованих районів Донецької та Луганської областей, всупереч українському законодавству, він отримає 3 роки заборони в'їзду в Україну і не буде пропущений на територію України.

Якщо ж відповідні території з порушенням законодавства відвідує громадянин України, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності, додав керівник відомства.

Хто з росіян отримав заборону у 2020 році

Серед тих, хто 2020 року отримав заборону в'їзду, такі відомі громадяни Росії:

Кирило Гребенщиков;

Борис Корчевніков (але він в'їхав в Україну, а вже виїжджаючи, отримав заборону в'їзду);

Антон Пампушний;

Петро Мамонов;

Світлана Чебан;

Олексій Петрушко;

Наталія Краснова;

Олександра Митрошина;

Ігор Ліванов;

Олена Корікова;

Павло Баршак.

Учасники ліричної комедії "Ідеальний свідок" спробували в'їхати в Україну двічі. Тому спочатку при спробі в'їзду вони отримали заборону на 3 роки, а потім заїхали на сусідній пункт пропуску й отримали вже 10 років заборони в'їзду в Україну.

Також заборонили в'їзд в Україну групі з 5 громадян Росії, які їхали до Києва проводити тренінги та лекції з журналістики. "У нас на сайті є стоп-лист, де будь-який громадянин може викласти інформацію про будь-яку особу – українця чи іноземця, який незаконно відвідував окуповані території", – додав керівник відомства.