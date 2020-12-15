Хто з росіян отримав заборону на в'їзд в Україну у 2020 році: імена
Державна прикордонна служба України у 2020 році не пропустила в державу понад 19,5 тисячі іноземців. Серед них найбільше було громадян Росії, Молдови і Туреччини.
Виявили понад 8 тисяч осіб – як українців, так і іноземців, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Кого не пустили в Україну
За словами керівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, у більшості випадків на територію України не пустили тих, хто:
- не зміг підтвердити мету своєї подорожі;
- мали обмеження в'їзду;
- незаконно відвідували окуповані території;
- перевищили терміни перебування;
- подорожували з недійсними документами.
Він відзначив, що саме співробітники прикордонного відомства винесли щодо іноземців за різні порушення понад 7800 заборон на в'їзд до країни.
За 11 місяців ми виявили понад 8 тисся осіб – це й українці, і іноземці, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. За добу ми фіксуємо до 40 таких осіб,
– зазначив Дайнеко.
Принципова позиція прикордонників
Керівник Держприкордонслужби також ствердив, що позиція прикордонників принципова: якщо громадянин іноземної держави відвідував територію окупованого Криму, окупованих районів Донецької та Луганської областей, всупереч українському законодавству, він отримає 3 роки заборони в'їзду в Україну і не буде пропущений на територію України.
Якщо ж відповідні території з порушенням законодавства відвідує громадянин України, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності, додав керівник відомства.
Хто з росіян отримав заборону у 2020 році
Серед тих, хто 2020 року отримав заборону в'їзду, такі відомі громадяни Росії:
- Кирило Гребенщиков;
- Борис Корчевніков (але він в'їхав в Україну, а вже виїжджаючи, отримав заборону в'їзду);
- Антон Пампушний;
- Петро Мамонов;
- Світлана Чебан;
- Олексій Петрушко;
- Наталія Краснова;
- Олександра Митрошина;
- Ігор Ліванов;
- Олена Корікова;
- Павло Баршак.
Учасники ліричної комедії "Ідеальний свідок" спробували в'їхати в Україну двічі. Тому спочатку при спробі в'їзду вони отримали заборону на 3 роки, а потім заїхали на сусідній пункт пропуску й отримали вже 10 років заборони в'їзду в Україну.
Також заборонили в'їзд в Україну групі з 5 громадян Росії, які їхали до Києва проводити тренінги та лекції з журналістики. "У нас на сайті є стоп-лист, де будь-який громадянин може викласти інформацію про будь-яку особу – українця чи іноземця, який незаконно відвідував окуповані території", – додав керівник відомства.
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