Кабінет міністрів планував розглянути законопроєкт про зміни в закон про люстрацію ще 1 липня. Однак його повернули на доопрацювання.

Причиною затримки в Мін'юсті назвали позицію деяких депутатів Верховної Ради. Про це повідомили на сайті "РБК-Україна".

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Неоднозначна позиція нардепів

Мовиться про тих нардепів, які дуже суперечливо ставляться до питання люстрації. Заступник міністра юстиції, Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина заявив, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації.

А інші хочуть, щоб її скасували повністю. І такий більш-менш врівноважений документ, який виконує рішення ЄСПЛ, але не скасовує люстрацію повністю, призводить саме до такої реакції – несприйняття,

– зазначив Ліщина.

Зазначимо! Раніше Президент України Володимир Зеленський відзначив, що в Україні є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. Водночас остаточне рішення щодо закону про люстрацію – за українським судом.

Законність української люстрації: коротко