Хто блокує зміну закону про люстрацію: відповідь Мін'юсту
Кабінет міністрів планував розглянути законопроєкт про зміни в закон про люстрацію ще 1 липня. Однак його повернули на доопрацювання.
Причиною затримки в Мін'юсті назвали позицію деяких депутатів Верховної Ради. Про це повідомили на сайті "РБК-Україна".
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Неоднозначна позиція нардепів
Мовиться про тих нардепів, які дуже суперечливо ставляться до питання люстрації. Заступник міністра юстиції, Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина заявив, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації.
А інші хочуть, щоб її скасували повністю. І такий більш-менш врівноважений документ, який виконує рішення ЄСПЛ, але не скасовує люстрацію повністю, призводить саме до такої реакції – несприйняття,
– зазначив Ліщина.
Законність української люстрації: коротко
- Європейський суд з прав людини понад рік тому ухвалив перше рішення в частині законності української люстрації.
- ЄСПЛ розкритикував окремі положення закону про очищення влади та присудив моральну компенсацію по 5 тисяч євро першим п'ятьом позивачам.
- Кабінет міністрів намагався оскаржити це рішення у Великій палаті ЄСПЛ, але безрезультатно, в кінці лютого 2020 року воно набрало чинності.
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