"Хрестовий похід" проти олігархів: реальність чи нездійсненна ідея Зеленського

Попри те, що в Конституції записано – земля, водні та природні ресурси належать народу України, в реальності більшість з цього привласнили олігархи. Втім останні рішення Ради нацбезпеки і оборони можуть свідчити про втілення деолігархізації від президента.

Основні джерела доходів олігархів – це монополії у соціально важливих товарах, без яких українці не можуть існувати. Детальніше – читайте далі.

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"В Ахметова монополія в електроенергії, ми без електрики жити не можемо. У Коломойського – в хлорі. У Фірташа – в газі", – розповіла державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська.

І додала, що країни й громадяни залежать від доброї волі цих олігархів.

РНБО ухвалила резонансні санкції

За майже 2 місяці на засіданнях РНБО ухвалили низку резонансних рішень, зокрема, й щодо персональних санкцій проти окремих політиків.

Натомість після останнього звернення президента до народу складається враження, що Банкова на чолі з Зеленським таки готові оголосити "Хрестовий похід" проти олігархів.

Звернення президента за підсумками засідань РНБО: відео

Втім в експертному середовищі санкції щодо Віктора Медведчука називають все ж боротьбою з кремлівським впливом.

Санкції, які були накладені на проросійські сили, це боротьба не з олігархами, а з агентами Путіна в Україні,

– зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Натомість для більшості олігархів останні роки за президентства Зеленського точно не можна назвати скрутнішими ніж попередні. Адже декому з них вдалося добряче збагатитися.

Журналіст Сергій Лещенко пригадав, що Рінат Ахметов купив своєму сину будинок у Швейцарії, на березі Женевського озера, за 2 мільярди гривень.

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Утім певні точкові зрушення є, хоч вони й не мають систематичного і радикального характеру.

"Нарешті "Центренерго" позбувся впливу Коломойського. Але варто зазначити, що це з'явилося разом з приходом до влади Зеленського, і лише зараз пішло. Тобто це всього повертає нас до початкової точки", – пояснив Сергій Фурса.

Що заважає Антимонопольному комітету ефективніше боротися з олігархами

Боротися з олігархами насамперед мав би Антимонопольний комітет. Втім значних потуг із протистояння "товстосумам" він останнім часом не проявляв.

Водночас через серйозний вплив великого бізнесу на українську політику не варто сподіватися на активізацію роботи комітету.

Сьогодні в Антимонопольному процесі є відповідач – олігарх, який володіє процесуальними правами. Який може впливати на політиків, що призначають керівництво АМКУ і можуть його звільнити. Він має телеканал, депутатів і всі повноваження в цьому процесі,

– повідомила Агія Загребельська.

І зауважила, що Антимонопольний комітет сьогодні залежить від політиків, які фінансуються олігархами.

У команді Зеленського багато що роблять так, наче знімають чергову серію фільму. Утім реальна політика більше схожа на прямий ефір, де заготований заздалегідь сценарій змінюється від кожної наступної дії. Прописати сценарій для олігархів складно, адже вони і самі пишуть їх не гірше.

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Наразі деолігархізація від Зеленського – це здебільшого про заяви, плани та перспективи. Засідань РНБО без залучення додаткових важелів впливу забракне для протидії найбагатшим, адже їхній вплив та досвід політичного виживання – надто вже потужний в Україні.

Тож саме системний процес, не точкові рішення можуть дати результат, а не швидкоплинний ефект.