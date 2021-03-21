У Харкові тисячі вірян УПЦ МП вийшли на хресну ходу, попри карантин: відео

Попри посилений карантин через погіршення ситуації з COVID-19, у Харкові пройшла масштабна хресна хода. Її організувала Українська православною церква Московського патріархату.

Зранку 21 березня віряни пройшлися від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.

Зверніть увагу У 2014 році УПЦ МП прикривала окупацію Криму: розслідування

Тисячі харків'ян вийшли на вулиці

Хресну ходу приурочили до першої неділі Великого посту, свята Торжества православ'я. Вона розпочалася об 11:30 після закінчення Божественної літургії.

Як повідомили виданню "Depo.Харків" у місцевій поліції, у ході взяли участь приблизно 3 тисячі людей. Їх супроводжували близько сотні правоохоронців.

Хресна хода у Харкові 21 березня: дивіться відео

На цьому заході, зокрема, у ролі кореспондента засвітився харків'янин Євген Івашко, який раніше набив собі на обличчі тату в пам'ять про покійного мера Геннадія Кернеса.

COVID-19 на Харківщині: що варто знати