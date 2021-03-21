У Харкові тисячі вірян УПЦ МП вийшли на хресну ходу, попри карантин: відео
Попри посилений карантин через погіршення ситуації з COVID-19, у Харкові пройшла масштабна хресна хода. Її організувала Українська православною церква Московського патріархату.
Джерело:24 канал
Зранку 21 березня віряни пройшлися від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.
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Тисячі харків'ян вийшли на вулиці
Хресну ходу приурочили до першої неділі Великого посту, свята Торжества православ'я. Вона розпочалася об 11:30 після закінчення Божественної літургії.
Як повідомили виданню "Depo.Харків" у місцевій поліції, у ході взяли участь приблизно 3 тисячі людей. Їх супроводжували близько сотні правоохоронців.
Хресна хода у Харкові 21 березня: дивіться відео
На цьому заході, зокрема, у ролі кореспондента засвітився харків'янин Євген Івашко, який раніше набив собі на обличчі тату в пам'ять про покійного мера Геннадія Кернеса.
COVID-19 на Харківщині: що варто знати
- Станом на 21 березня на Харківщині підтвердили 94 960 випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 1 803 людини. Вдалося одужати 81 001 пацієнту.
- Харківська область наразі перебуває у трійці лідерів за кількістю інфікування COVID-19. Більший показник зафіксували тільки в Києві та на Одещині.
- З 18 березня на Харківщині запровадили жорсткий карантин. Через це, зокрема, заборонили заходи у місцях, де мало місця, аби дотримуватися дистанції.
- Також у регіоні пообіцяли ретельніше стежити за дотриманням карантинних обмежень. Мовиться про масковий режим та дотримання соціальної дистанції.
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