Хотів "відмазати" п'яного водія: судді, який пропонував хабар, дали 2 років в'язниці

19 лютого 2021 , 11:26
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Джерело:

Центр протидії корупції

Суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка визнали винним та засудили до 2 років в'язниці. Все через хабар іншому судді для того, аби "відмазати" п'яного водія.

Вирок виніс Вищий антикорупційний суд. Рішення можна ще оскаржити.

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Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов. Зауважили, що стосовно них Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження. Ще до розгляду суддів звинуватили у "систематичних порушеннях".

Але про "ціннісні" відмінності суддів Антикорупційного суду, які показують безпрецедентний в історії України результат, і членів Вищої ради правосуддя ви і так знаєте,
– мовиться у повідомленні ЦПК.

Що відомо про схожі ситуації із суддями

Зверніть увагу! Парламент 16 лютого підтримав законопроєкт, який посилює відповідальність за керування авто у нетверезому стані.


Покарання за водіння у нетверезому стані / Інфографіка 24 каналу