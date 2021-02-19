Хотів "відмазати" п'яного водія: судді, який пропонував хабар, дали 2 років в'язниці
Суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка визнали винним та засудили до 2 років в'язниці. Все через хабар іншому судді для того, аби "відмазати" п'яного водія.
Джерело:Центр протидії корупції
Вирок виніс Вищий антикорупційний суд. Рішення можна ще оскаржити.
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Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов. Зауважили, що стосовно них Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження. Ще до розгляду суддів звинуватили у "систематичних порушеннях".
Але про "ціннісні" відмінності суддів Антикорупційного суду, які показують безпрецедентний в історії України результат, і членів Вищої ради правосуддя ви і так знаєте,
– мовиться у повідомленні ЦПК.
Що відомо про схожі ситуації із суддями
- Цього тижня, 16 лютого, через хабар суддя із Закарпаття отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
- Напередодні юристи Фундації DEJURE подали дисциплінарні скарги щодо 70 суддів. Серед них і щодо судді Дарницького районного суду міста Києва Андрія Скуби. Протягом 2 років Скуба звільнив 22 водіїв від адмінвідповідальності.
Покарання за водіння у нетверезому стані / Інфографіка 24 каналу
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