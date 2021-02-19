Вирок виніс Вищий антикорупційний суд. Рішення можна ще оскаржити.

До теми Хабар за "потрібне" рішення: як судді допомагають п'яним водіям уникати покарання

Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов. Зауважили, що стосовно них Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження. Ще до розгляду суддів звинуватили у "систематичних порушеннях".

Але про "ціннісні" відмінності суддів Антикорупційного суду, які показують безпрецедентний в історії України результат, і членів Вищої ради правосуддя ви і так знаєте,

– мовиться у повідомленні ЦПК.

Що відомо про схожі ситуації із суддями

Цього тижня, 16 лютого, через хабар суддя із Закарпаття отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Напередодні юристи Фундації DEJURE подали дисциплінарні скарги щодо 70 суддів. Серед них і щодо судді Дарницького районного суду міста Києва Андрія Скуби. Протягом 2 років Скуба звільнив 22 водіїв від адмінвідповідальності.

Зверніть увагу! Парламент 16 лютого підтримав законопроєкт, який посилює відповідальність за керування авто у нетверезому стані.



Покарання за водіння у нетверезому стані / Інфографіка 24 каналу