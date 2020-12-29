Очільник Держмитниці Павло Рябікін намагався побороти певні схеми, які відбувались на митниці. Він мав намір і спробував чинити опір, зокрема кришуванню від певних людей в пагонах.

Однак очільник Держмитниці "отримав по руках". Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів ексміністр фінансів України Ігор Уманський.

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Він (Рябікін – 24 канал) написав заяву, каже: "Чекайте, якщо мені не дають зламати цю систему, то я тоді не маю підстав залишатися керівником",

– розповів Уманський.

Водночас він зауважив, що наразі через так званий калейдоскоп кадрових рішень і призначень – на митниці може відбуватись будь-що. Хоча навіть рік тому собі такого не дозволяли, зазначив колишній міністр фінансів.

Також Ігор Уманський запевнив, що Павло Рябікін написав заяву про відставу не через його діяльність. За словами Уманського, він жодного разу не спілкувався з очільником Дежмитниці.

Що відомо про заяву Рябікіна