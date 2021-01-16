Хотів підірвати водоканал та співпрацював з ФСБ: на Рівненщині судитимуть диверсанта
Жителя Одеської області судитимуть за спробу підірвати водоканал на Рівненщині. Однак, крім цього, чоловіка звинувачують у державній зраді та диверсії.
Обвинувальний акт вже скерували до суду. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Читайте також Незаконне видобування бурштину: на Рівненщині стартують масштабні рейди – фото, відео
Що намагався зробити підозрюваний
- У травні 2020 року намагався зв'язатись із спецслужбами Росії. Йому вдалось сконтактуватись із особою, яка стверджувала, що є працівником Федеральної служби безпеки.
- Потім чоловік нібито, як виконання завдання, збирав детальну інформацію про військовий об'єкт на Одещині.
- У вересні 2020 року обвинувачений хотів підірвати об'єкт "Рівневодоканалу". Мовляв, це теж було вказівкою куратора. Саме тоді чоловіка й затримали.
Затримання чоловіка / Фото Офісу генпрокурора
Що загрожує чоловіку
Якщо провину обвинуваченого доведуть, то йому загрожує до 15 років ув'язнення. Річ у тім, що чоловік раніше вже був судимий за розбійний напад.
Справу розслідувала Служба безпеки України.
До речі На Рівненщині під час стрілянини загинув фельдшер: що відомо
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter