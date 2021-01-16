Обвинувальний акт вже скерували до суду. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Що намагався зробити підозрюваний

У травні 2020 року намагався зв'язатись із спецслужбами Росії. Йому вдалось сконтактуватись із особою, яка стверджувала, що є працівником Федеральної служби безпеки.

Потім чоловік нібито, як виконання завдання, збирав детальну інформацію про військовий об'єкт на Одещині.

У вересні 2020 року обвинувачений хотів підірвати об'єкт "Рівневодоканалу". Мовляв, це теж було вказівкою куратора. Саме тоді чоловіка й затримали.



Затримання чоловіка / Фото Офісу генпрокурора

Що загрожує чоловіку

Якщо провину обвинуваченого доведуть, то йому загрожує до 15 років ув'язнення. Річ у тім, що чоловік раніше вже був судимий за розбійний напад.

Справу розслідувала Служба безпеки України.

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