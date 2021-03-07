"Культурний туризм": у Хотинській фортеці головний сувенір – російська матрьошка – фото

Джерело:телеграм Максима Бужанського
На території Хотинської фортеці продають російські матрьошки. Ба більше, це чи не головний сувенір на полицях.
Відповідні фото опублікував в мережі нардеп Максим Бужанський.
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Так, на полицях розмістили одразу кілька видів російських сувенірів.
Культурний туризм, махни в Хотин за матрьошкою,
– написав нардеп.
Матрьошки у Хотині / Фото Максима Бужанського
Крім того, він опублікував фотопорівняння сувенірної лавки у Хотині та в Афінах. На другому фото – Афінський акрополь, де продають бюсти відомих грецьких діячів.
"Хіба б ви не купили собі бюст Хмельницького, Сагайдачного, Ходкевича? А де б ви їх купили, якщо вам намагаються продати матрьошок? Той випадок, коли не розумію ні попиту, ні пропозиції", – підсумував політик.
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