Відповідні фото опублікував в мережі нардеп Максим Бужанський.

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Так, на полицях розмістили одразу кілька видів російських сувенірів.

Культурний туризм, махни в Хотин за матрьошкою,

– написав нардеп.

Матрьошки у Хотині / Фото Максима Бужанського

Крім того, він опублікував фотопорівняння сувенірної лавки у Хотині та в Афінах. На другому фото – Афінський акрополь, де продають бюсти відомих грецьких діячів.

"Хіба б ви не купили собі бюст Хмельницького, Сагайдачного, Ходкевича? А де б ви їх купили, якщо вам намагаються продати матрьошок? Той випадок, коли не розумію ні попиту, ні пропозиції", – підсумував політик.

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