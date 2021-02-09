У Хорватії засудили чоловіка, який вбив вагітну українку в Дніпрі

Окружний суд хорватського міста Спліт засудив 36-річного чоловіка до 35 років ув'язнення через жорстке вбивство, яке він вчинив на території України.
Як зазначили правоохоронці, покарання злочинець отримав завдяки міжнародному співробітництву українських слідчих та прокурорів зі своїми хорватськими колегами.
Дивіться також Запхала у пакет – і в морозилку: породіллю на Рівненщині підозрюють у вбивстві власної дитини
Судді визнали, що у 2013 році в одному з хостелів Дніпра 36-річний хорват на смерть забив вагітну українку, після чого втік з країни.
Підозрюваного у скоєнні злочину затримали та звинуватили у вбивстві з обтяжуючими обставинами. Судді призначили йому покарання у вигляді 35 років ув'язнення.