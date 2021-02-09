Окружний суд хорватського міста Спліт засудив 36-річного чоловіка до 35 років ув'язнення через жорстке вбивство, яке він вчинив на території України.

Як зазначили правоохоронці, покарання злочинець отримав завдяки міжнародному співробітництву українських слідчих та прокурорів зі своїми хорватськими колегами.

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Справу розслідували українці, а її матеріали після закінчення досудового розслідування передали до Хорватії.

Побив та втік

Судді визнали, що у 2013 році в одному з хостелів Дніпра 36-річний хорват на смерть забив вагітну українку, після чого втік з країни.

Між іноземцем та жінкою виникла сварка, через яку чоловік накинувся на жінку з кулаками.

Зловмисник завдав потерпілій численних ударів по голові, від яких вона втратила свідомість та померла.

Зрозумівши, що сталося, іноземець покинув місце злочину та поїхав до Хорватії.

Підозрюваного у скоєнні злочину затримали та звинуватили у вбивстві з обтяжуючими обставинами. Судді призначили йому покарання у вигляді 35 років ув'язнення.