У Хорватії сталася серія потужних землетрусів: чи є серед постраждалих українці
Хорватію 28 та 29 грудня сколихнули кілька потужних землетрусів. Відомо про щонайменше десятки поранених і 7 загиблих. За попередньою інформацією, українців серед постраждалих немає.
Однак український МЗС продовжує перевіряти дані. Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у твіттері.
Актуально У Хорватії знову стався землетрус: загинула дівчинка – фото, відео наслідків
Кирилич зауважив, що суттєво постраждала будівля посольства.
За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петрині, Хорватія,
– написав він.
Землетрус у Хорватії: головне
- Перші 2 землетруси пройшли у Хорватії 28 грудня. Стихія зруйнувала будинки, про постраждалих не повідомляли.
- Однак наступний землетрус магнітудою 6,4 стався у центрі Хорватії вже 29 грудня. Найбільшої шкоди підземні поштовхи завдали місту Петриня. Мер заявив, що внаслідок землетрусу майже половина міста зруйнована.
- Через потужний землетрус частина хорватської столиці опинилася без світла. Багатьом жителям міста довелося вийти на вулиці.
- Унаслідок землетрусу загинули щонайменше 7 людей, серед них і 12-річна дівчинка.
У Хорватії знову стався землетрус / Фото N1, AM, Evi
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter