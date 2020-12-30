Хорватію 28 та 29 грудня сколихнули кілька потужних землетрусів. Відомо про щонайменше десятки поранених і 7 загиблих. За попередньою інформацією, українців серед постраждалих немає.

Однак український МЗС продовжує перевіряти дані. Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у твіттері. Актуально У Хорватії знову стався землетрус: загинула дівчинка – фото, відео наслідків Кирилич зауважив, що суттєво постраждала будівля посольства. За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петрині, Хорватія,

– написав він. Важливо! Для екстреної допомоги українці у Хорватії можуть дзвонити у посольство за номером +385 91 605 1010. Землетрус у Хорватії: головне Перші 2 землетруси пройшли у Хорватії 28 грудня. Стихія зруйнувала будинки, про постраждалих не повідомляли.

Однак наступний землетрус магнітудою 6,4 стався у центрі Хорватії вже 29 грудня. Найбільшої шкоди підземні поштовхи завдали місту Петриня. Мер заявив, що внаслідок землетрусу майже половина міста зруйнована.

Через потужний землетрус частина хорватської столиці опинилася без світла . Багатьом жителям міста довелося вийти на вулиці.

. Багатьом жителям міста довелося вийти на вулиці. Унаслідок землетрусу загинули щонайменше 7 людей, серед них і 12-річна дівчинка. У Хорватії знову стався землетрус / Фото N1, AM, Evi