Руслан Хомчак заявив, що погоджується зі заявою Джо Байдена, що Володимир Путін – убивця. Головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що ці слова важливі для українців, які помирають від російських куль.

Хомчак в інтерв'ю головній редакторці видання Олесі Бацман розповів, чи дав би таку ж відповідь, як і Байден, на запитання про Путіна.

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Хомчак про важливість слів Байдена про Путіна-вбивцю

Звісно (погоджуються з Байденом – 24 канал). Як може відповісти головнокомандувач ЗСУ, який пройшов цю війну з першого дня і безпосередньо воював із підрозділами й частинами збройних сил Росії? Мені дуже імпонує, що президент США може сказати й говорить те, що він говорить,

– зазначив Хомчак.

Він уточнив, що світові лідери здебільшого висловлюються дипломатичніше. Однак Байден "чітко та зрозуміло своїми словами дав оцінку".

Генерал-полковник наголосив, що для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, було дуже важливо почути таке висловлювання президента США.

За його Хомчака, мета Путіна – щоб Україна залишилася у сфері його впливу. Однак народ вже хоче жити за європейськи стандартами, а не радянськими.

Коротко про резонансну заяву Байдена