Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 30 березня виступив з трибуни Верховної Ради. Його доповідь стосувалася загострення на Донбасі та обстріл Шумів, внаслідок якого загинули 4 українських захисники, ще 2 – отримали поранення.

Хомчак заявив, що станом на 30 березня вздовж державного кордону України стоять 28 батальйонних тактичних груп противника. Крім того, Росія нарощує потужності, зокрема переміщує інші групи на Донбас.

Важливо Україна в небезпеці, – Хомчак пояснив, чи готові ЗСУ піти у наступ на Донбас

Виступ Хомчака

Пріоритетом окупантів, за словами Хомчака, є підтримання готовності корпусів до активних дій. Саме для цього вони проводять постійні тренування.

Крім того, Росія забезпечує логістичну підтримку територій, зокрема, везе на окупований Донбас пальне, техніку, боєприпаси тощо.

Крім того, головнокомандувач нагадав, що бойовики продовжують використовувати заборонену мінськими домовленостями зброю.

Хомчак наголосив, що ЗСУ готові до адекватної відповіді у разі ескалації конфлікту в районі ООС та при ускладненні воєнно-політичної обстановки навколо України.

Подробиці загибелі 4 бійців ЗСУ біля Шумів

Хомчак розповів, що українській військові – це була група саперів, які намагалися провести розмінування перед позиціями українських військ. Їх вбили снайпери, стріляли в спини з водонасосної станції.

Нардепи вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Засідання Ради та виступ Хомчака, дивіться відео:

Після виступу Хомчака нардепи мають затвердити постанову про засудження дій Росії.

Бій біля Шумів: головне

26 березня у районі Шумів проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників. Внаслідок цього 4 наших захисників загинули, ще 2 – отримали поранення.

Українська сторона не відразу змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв. Але після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.

Володимир Зеленський оголосив, що проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Щоправда, президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Зауважимо, що 30 березня відбудеться одразу 3 позачергових засідань Верховної Ради.

Які ще питання розглянуть нардепи