Хомчак відвідав передову українських воїнів на Донбасі: деталі поїздки – фото

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак 5 лютого здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Там він проінспектував позиції українських військових на передовій. Супроводжував Хомчака командувач Об'єданих сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

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Що робив Хомчак на Донбасі

Перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах.

Перевірив їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, розташованих на передньому краї оборони.

Перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Поспілкувався з військовими.



Хомчак інспектував українських військових на Донбасі разом із командувачем ОС Володимиром Кравченко / Фото Міноборони

Спілкуючись з військовослужбовцями, він відзначив високу патріотичну налаштованість воїнів і готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози з боку противника,

– підкреслили у Міноборони.



Під час спілкування з воїнами Хомчак відзначив їхній патріотизм і готовність реагувати на загрози / Фото Міноборони

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