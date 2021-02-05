Хомчак відвідав передову українських воїнів на Донбасі: деталі поїздки – фото

Джерело:Міністерство оборони України
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак 5 лютого здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.
Там він проінспектував позиції українських військових на передовій. Супроводжував Хомчака командувач Об'єданих сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
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Хомчак інспектував українських військових на Донбасі разом із командувачем ОС Володимиром Кравченко / Фото Міноборони
Спілкуючись з військовослужбовцями, він відзначив високу патріотичну налаштованість воїнів і готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози з боку противника,
– підкреслили у Міноборони.
Під час спілкування з воїнами Хомчак відзначив їхній патріотизм і готовність реагувати на загрози / Фото Міноборони
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